Adozione Internazionale in Est Europa: Nadezhda e Vasili, cresciuti senza madre e ora orfani anche di padre vogliono una nuova famiglia

Nadezhda e Vasili sono due fratelli dell’est Europa di 14 e 13 anni che hanno vissuto un’infanzia segnata da incuria e condizioni di vita precarie fino al loro ingresso nel sistema di protezione quattro anni fa. La madre li ha lasciati in cura alla nonna paterna e conduce una vita instabile con partner diversi, mentre il padre dei bambini, con cui avevano un forte legame, è deceduto.
I nonni, pur affettivamente presenti, non sono riusciti a garantire loro un ambiente adeguato a causa di problemi di salute e difficoltà economiche, trascurando anche istruzione e igiene.
Nonostante questo passato, i due ragazzi non presentano ritardi cognitivi o psicomotori e frequentano la scuola con interesse. Mostrano però alcune lacune linguistiche e difficoltà nell’uso di un vocabolario complesso.
Nadezhda studia cosmetica e manicure, è comunicativa e socievole, ma ha una motivazione allo studio altalenante e tende a distrarsi quando un’attività non le interessa.
A volte fatica ad accettare le regole e può riferire informazioni non corrette per evitare situazioni sgradevoli.
Vasili è più responsabile e costante nello studio, ama storia e geografia ed è molto rispettoso nei rapporti con gli altri. È però timido, riservato e ha difficoltà ad esprimere le proprie emozioni e a instaurare rapidamente fiducia con gli adulti.
I ragazzi hanno interessi extrascolastici: Nadezhda ama la danza e il ping-pong, mentre Vasili è appassionato di teatro, canto e calcio.
Presentano entrambi alcune patologie respiratorie ricorrenti.
I fratelli desiderano essere adottati insieme.
Nonostante l’età renda più difficile l’adozione, speriamo vivamente di trovare dei genitori pazienti e amorevoli, desiderosi di accogliere Nadezhda e Vasili, e disponibili ad accompagnarli verso l’età adulta assecondando le loro passioni e facendo fiorire le loro potenzialità.
In associazione sono disponibili foto e video dei ragazzi.
Adozione Internazionale in Est Europa: Nadezhda e Vasili, cresciuti senza madre e ora orfani anche di padre vogliono una nuova famiglia
Nadezhda e Vasili sono due fratelli dell’est Europa di 14 e 13 anni che hanno vissuto un’infanzia segnata da incuria e condizioni di vita precarie fino al loro ingresso nel sistema di protezione quattro anni fa. La madre li ha lasciati in cura alla nonna paterna e conduce una vita instabile con partner diversi, mentre il padre dei bambini, con cui avevano un forte legame, è deceduto.