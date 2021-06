AiBiNotizie: ora sfogliabile anche sul web

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

È uscito il nuovo numero del periodico cartaceo, gratuito, di informazione su tutte le iniziative di Ai.Bi. Grazie a un nuovo servizio, il giornale è sfogliabile anche sul sito, da dove si può richiedere anche la propria copia gratuita

Da ormai molti anni, i sostenitori di Ai.Bi. sono abituati a ricevere un giornale periodico, cartaceo, che racconta e riassume tutte le varie iniziative che l’Associazione porta avanti nel mondo in favore di bambini abbandonati, dei giovani e delle famiglia in difficoltà. La rivista di chiama AiBiNotizie e la ricevono gratuitamente direttamente a casa tutti i componenti della “grande famiglia” di Ai.Bi., della quale entrano a fare parte tutti coloro che, anche solo per una volta, si interessano, e sostengono, le attività.

AiBiNotizie, però, non è solo una rendicontazione delle attività di Ai.Bi. nel Mondo, ma è anche un mezzo per aggiornare i nostri sostenitori sulla situazione di molti dei Paesi in cui Amici dei bambini opera. La Mappa sulla situazione Vaccinale, che si trova nell’ultimo numero, per esempio, così come la guida sull’assegno Unico sono informazioni che arrivano dai nostri inviati sul posto (la prima) o veri e propri tutorial su come capire e ottenere agevolazioni previste (la seconda): argomenti senza dubbio interessanti che possono rendere un servizio utile a tutti coloro che ricevono e riceveranno AiBiNotizie.

Un nuovo servizio per “sfogliare” AiBiNotizie sul web

Da quest’anno, la pubblicazione periodica si arricchisce di uno strumento in più: lo “sfogliatore” che, attraverso il sito internet aibi.it, permette a tutti di leggere la rivista direttamente in rete.

Quello che si può sfogliare è il pdf interattivo di AiBiNotizie, quindi arricchito di tutto i link cliccabili che collegano direttamente con le pagine del sito cui fanno riferimento e i video che sulla rivista cartacea sono presenti tramite QR Code. Un sistema in grado di regalare un’esperienza di lettura davvero completa e coinvolgente e aprire una finestra sulle tante iniziative di Ai.Bi.

In questo nuovo numero, in particolare, AiBiNotizie parla del progetto Panthakù per combattere la povertà educativa, portato avanti dalla sede Ai.Bi. di Salerno; dei sette anni di attività di Ai.Bi. in Siria; degli obiettivi dell’Agenda 2030; del nuovo alloggio per l’autonomia dei Careleavers Casa Giuseppe. Oltre ai già citati servizi sugli interventi portati avanti in tutto il mondo per contrastare la pandemia da Covid-19; e la guida all’assegno unico per le famiglie.

Tantissimi argomenti che, se qualcuno si fosse perso, ora possono essere recuperati “con un click” grazie allo sfogliatore e, dal prossimo numero, possono essere ricevuti comodamente a casa, gratuitamente, semplicemente compilando il form che si trova a questa pagina.