AibiWeek. Benessere giovanile e adozione internazionale: gli appuntamenti della settimana

Dal convegno di Salerno al primo incontro informativo online: le prossime iniziative promosse da Ai.Bi. Amici dei Bambini
Mercoledì 10 dicembre
La comunità che promuove Benessere
Sala del Gonfalone – Palazzo di Città Salerno Salerno, Italia
Ore 9.30
Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 9:30, presso la Sala del Gonfalone – Palazzo di Città, a Salerno, si terrà il Convegno di presentazione del progetto GiovaMenti – Promozione della Comunità di Salerno per il benessere delle GIOVAni MENTI.
Una iniziativa, selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede capofila l’Associazione Gruppo Logos con la collaborazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, ASD Salerno Guiscards, ASL Salerno, Fondazione Caritas Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Hikikomori Italia e PR.I.S.M.A. Società Cooperativa Sociale-ETS.
Sarà l’occasione per conoscere più nei dettagli le attività di un progetto che durerà 4 anni il cui obiettivo p la prevenzione del disagio psicologico e sociale tra gli adolescenti attraverso un approccio di comunità.
Per informazioni: QUI.
Sabato 13 dicembre
Ai.Bi. sede di Bolzano
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 17
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.