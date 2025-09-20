AibiWeek: dialoghi su adolescenza e adozione

Incontri gratuiti per affrontare la violenza psicologica, esplorare le origini e conoscere l’adozione internazionale nella settimana di appuntamenti Ai.Bi.
Lunedì 22 settembre
Relazioni Positive – Violenza psicologica
On Line
Ore 17:30
Nell’ambito del progetto Relazioni Positive Costruire reti di comunità per il benessere di donne e ragazze, realizzato con il contributo della Fondazione di Comunità Milano, Ai.Bi. Amici dei Bambini e Fondazione Libellula offrono tre incontri gratuiti sul tema della violenza di genere, con uno sguardo particolare all’età adolescenziale.
Gli appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, offriranno momenti di confronto e riflessione sui diversi aspetti della violenza nei rapporti affettivi tra adolescenti.
Queste le date dei prossimi incontri in programma
9 giugno 2025, ore 17.30: Rapporti affettivi nell’adolescenza – risultati Teen Survey
22 settembre 2025, ore 17.30: Violenza psicologica
6 ottobre 2025, ore 17.30: Violenza economica
Gli incontri si terranno online.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.
Martedì 23 settembre
FARIS – Family Relationship International School
WEBINAR Tra radici e nuovi inizi. Il viaggio di ricerca delle origini nell’adozione
Ore: 18.30
WEBINAR RISERVATO AI RESIDENTI IN SARDEGNA E ALLE FAMIGLIE PROSSIME ALL’ADOZIONE TRAMITE L’ACCOMPAGNAMENTO DI Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Il viaggio di ricerca delle origini rappresenta un percorso emotivamente complesso e profondamente significativo per le persone con background adottivo, che, se affrontato con supporto e sensibilità, può contribuire a una più profonda comprensione di sé e delle proprie radici culturali.
Il seminario intende attivare uno spazio di confronto sul significato di questa esperienza, ma anche fornire ai genitori strumenti per accompagnare i figli in questo momento cruciale di crescita e affermazione di sé.
Per maggiori informazioni, clicca QUI.
Mercoledì 24 settembre
Ai.Bi. sede di Cagliari
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 20
Solo per coppie giù in possesso del decreto di idoneità.
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.