AibiWeek. Famiglia e adozione internazionale. Gli appuntamenti della prossima settimana

Martedì 27 gennaio Faris TALK con Adriano Bordignon sui temi della famiglia contemporanea e sabato 31 gennaio l’incontro informativo sull’adozione internazionale per coppie e single in cammino verso l’adozione
Martedì 27 gennaio
Faris TALK: Rivoluzione famiglia
On Line
Ore 13
Torna anche in questo 2026 Faris TALK, l’appuntamento online promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini e la sua scuola di Relazioni Familiari, Faris.
Ospite del primo appuntamento del 2026 sarà Adriano Bordignon, Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, protagonista di un dialogo dedicato ai grandi temi della famiglia contemporanea. L’incontro, come sempre, sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Ai.Bi. – Amici dei Bambini e sul canale YouTube.
A condurre l’intervista sarà Marzia Masiello, ufficio di presidenza di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che guiderà il dialogo tra pubblico e autore.
Per maggiori informazioni, clicca QUI.
Sabato 31 gennaio
Ai.Bi. sede di Barletta
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 9.30
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.