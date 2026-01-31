AibiWeek. incontri, testimonianze e cultura per approfondire l’adozione e l’affido

Tra il 2 e l’8 febbraio ti aspettano l’incontro sull’Adozione Internazionale e l’evento inaugurale del progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza
Mercoledì 4 febbraio
Ai.Bi. sede di Bolzano
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 17
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni:
Venerdì 7 febbraio
L’Affido e l’Adozione trovano C.A.S.A.
Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari
Ore: 10
L’evento inaugurale del progetto C.A.S.A. si terrà venerdì 7 febbraio 2026, alle ore 10.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Conferenza Episcopale Pugliese. Ad aprire i lavori sarà Giovanni Gallo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, seguito dai saluti istituzionali di Mons. Giuseppe Satriano, Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, Francesca Bottalico, Consigliere Metropolitano con Delega alla Cultura.
Il programma prevede anche un momento artistico-culturale con la performance teatrale Guardami. Sono a casa, sul tema dell’affido, scritta da Vito Rago e realizzata dall’associazione TuttiinScena Cultura & Spettacolo, segno concreto di come la cultura possa farsi strumento di sensibilizzazione e cambiamento.
Per maggiori informazioni, clicca