Accoglienza familiare, al via in Puglia il progetto C.A.S.A.

Con il Forum delle Famiglie e Ai.Bi. Amici dei Bambini, una rete territoriale per dare futuro ai bambini

Dopo le iniziative di Roma e di L’Aquila, ora anche in Puglia prende il via il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza con l’iniziativa “Le famiglie per la Famiglia, il racconto di una vocazione” che, grazie alla partecipazione attiva del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia e di Ai.Bi. Amici dei Bambini, ha l’obiettivo di unire storie, competenze e cuori, affinché nessun bambino resti mai solo e ogni famiglia possa sentirsi sostenuta nel suo cammino, specie quando è chiamata ad attraversare dei periodi di difficoltà.

C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza

Il progetto, a livello nazionale, è realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rafforzare la cultura dell’accoglienza dei minori, sostenendo le famiglie e favorendo pratiche come l’affido, l’adozione e la solidarietà familiare. L’iniziativa pugliese prende forma grazie a una grande alleanza territoriale che vede protagonisti il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia e Ai.Bi. Amici dei Bambini, insieme a numerose realtà del Terzo Settore. L’obiettivo è chiaro: costruire una cultura autentica dell’accoglienza, capace di andare oltre la risposta all’emergenza e di generare legami stabili, corresponsabilità e futuro.

L’inaugurazione

L’evento inaugurale si terrà venerdì 7 febbraio 2026, alle ore 10.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Conferenza Episcopale Pugliese. Ad aprire i lavori sarà Giovanni Gallo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, seguito dai saluti istituzionali di Mons. Giuseppe Satriano, Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, Francesca Bottalico, Consigliere Metropolitano con Delega alla Cultura.

Il programma prevede anche un momento artistico-culturale con la performance teatrale Guardami. Sono a casa, sul tema dell’affido, scritta da Vito Rago e realizzata dall’associazione TuttiinScena Cultura & Spettacolo, segno concreto di come la cultura possa farsi strumento di sensibilizzazione e cambiamento.

Affido e Adozione al centro

Seguirà il confronto su “Affido & Adozione in Puglia, stato dell’arte e prospettive future”, con le Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Lecce, Bari e Taranto – Bombina Santella, Valeria Montaruli e Patrizia Famà – chiamate a riflettere sul ruolo della giustizia minorile nella costruzione di opportunità di vita e di appartenenza per i minori, e sull’importanza di una collaborazione strutturata con il territorio.

Significativo spazio sarà dedicato anche alla voce delle famiglie e delle associazioni, con gli interventi di Grazia Manni (AMA APS), Floriana Canfora (Ai.Bi. Puglia), Angela De Girolamo (Famiglia per Tutti ODV) e Cosimina D’Errico (Ideando APS), che racconteranno l’accoglienza come vocazione, scelta di vita e responsabilità condivisa e gli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Con il progetto C.A.S.A., il Forum delle Associazioni Familiari, insieme al Forum Famiglie di Puglia e ai partner, rilancia una sfida culturale: costruire una rete territoriale capace di passare dalla gestione dell’emergenza alla costruzione di legami, appartenenze e futuro, perché l’accoglienza diventi il cuore pulsante delle comunità pugliesi.