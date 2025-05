AibiWeek. Il gran finale del Musical Aladin a Milano

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La settimana che va dal 12 al 18 maggio è colma di appuntamenti, dai webinar per coppie e single che stanno per approcciarsi all’Adozione Internazionale, a chi desidera aprire una casa famiglia, fino alle ultime date del musical Aladin

Martedì 13 maggio

FARIS – Family Relationship International School

NUOVO CORSO online di preidoneità all’Adozione Internazionale

Ore: 18.30

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per persone, coppie coniugate o single, con il desiderio di depositare o che abbiano recentemente depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà ai partecipanti, interessati ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali potrebbero essere le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino”, accompagnandoli verso l’incontro con lui o lei attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Mercoledì 14 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

Ore: 18.30

Il webinar informativo è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar.

Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Ai.Bi. sede di Mezzano (MI)

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20.30

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il corso è rivolto a chi ha gia’ partecipato agli incontri informativi sull’affido familiare – solo residenti in Lombardia.

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Giovedì 15 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Accoglienza e origini nell’Adozione Internazionale

Ore: 17

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’Adozione Internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato o che hanno già adottato.

Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione sia pre, che durante che dopo l’adozione.

Il corso si focalizza sull’importanza di accogliere le origini del bambino, aiutandolo ad integrarle in maniera armonica nella costruzione della sua identità.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sabato 17 maggio

Aladin – Il Musical

Teatro Nazionale – Milano

Ore: 20.30

Con Max Laudadio nel ruolo del genio, questa produzione speciale, ideata da Stefano D’Orazio, si avvale delle musiche senza tempo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian dei Pooh. Sotto la regia di Luca Cattaneo, la classica storia di Aladino si rinnova con l’aggiunta di un “quarto desiderio”, che sorprende e dona una profondità inaspettata alla narrazione.

Maggiori informazioni, qui.

Domenica 18 maggio

Aladin – Il Musical

Teatro Nazionale – Milano

Ore: 15.30

Con Max Laudadio nel ruolo del genio, questa produzione speciale, ideata da Stefano D'Orazio, si avvale delle musiche senza tempo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian dei Pooh. Sotto la regia di Luca Cattaneo, la classica storia di Aladino si rinnova con l'aggiunta di un "quarto desiderio", che sorprende e dona una profondità inaspettata alla narrazione.

Maggiori informazioni, qui.