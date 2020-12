Salviamo Babbo Natale dal Coronavirus. L’appello unanime degli esperti per preservare la magia della festa

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Anche l’OMS tranquillizza i bambini: “Non devono essere preoccupati. È immune al virus e per lui niente lockdown”

Salviamo Babbo Natale. L’appello, in questo anno così difficile per via della pandemia da Coronavirus, ha coinvolto tutti. Dai virologi all’OMS. Sì, proprio l’austera Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto rivolgersi a una delle categorie più colpite dalla pandemia e dalle sue conseguenze, i bamini, per rassicurarli. “I bambini – ha detto la portavoce dell’organizzazione, Maria Van Kerkhove, in una nota – non devono essere preoccupati per Babbo Natale. È immune al virus e sappiamo, anzi, che in queste ore è molto impegnato. Abbiamo sentito anche che molti leader del mondo stanno rivedendo le misure di lockdown per permettergli di viaggiare e portare doni la notte di Natale”.

Babbo Natale ai tempi del Coronavirus: una magia da salvare

Anche nella prestigiosa rivista scientifica The British Medical Journal due medici, il chirurgo Peter Brennan e la radiologa Raechel Oeppen, hanno parlato della salute di Babbo Natale. Che, come tutti sanno, fa una vita piuttosto stressante, visto che viaggia molto. Ecco che, allora, per il suo arrivo nelle case è meglio preparare cibi sani e nutrienti. “Sappiamo che pause regolari – scrivono i due medici – così come un’adeguata idratazione durante il lavoro sono fondamentali per mantenere le prestazioni e la sicurezza. Al posto di biscotti e leccornie a base di zucchero potrebbe essere meglio fargli fare uno spuntino con i bastoncini di carota lasciati per le sue renne”.

Elena Bozzola, segretario della Società Italiana di Pediatria, ha spiegato l’importanza di preservare, per i bambini, la magia del Natale. Anche in questo anno così difficile. “Sarà un Natale diverso – spiega, interpellata dal quotidiano Il Messaggero – perché non ci saranno i nonni, i cuginetti, gli zii. Ma la sera della vigilia non si deve rinunciare ai gesti rituali che fanno felici e rassicurano i piccoli di casa. Ricordiamo, quindi, di mettere in salotto o in cucina la fetta di panettone per Babbo Natale e le carotine per la renna. I bambini riusciranno ugualmente a vivere la magia della festa. In questo momento non deve essere guardato solo il lato negativo della situazione che viviamo”.