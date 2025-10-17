Bolivia. Un piccolo grande cuore di un bambino di 4 anni che chiede aiuto: Jheremy

Abbandonato troppo presto, ora Jheremy ha 4 anni e bisogno di affetto, cure e istruzione. Il tuo sostegno con l’Adozione a Distanza può cambiare la sua vita
Ci sono sguardi che valgono più di mille parole. Quello di Jheremy, un bambino boliviano di soli quattro anni, racconta una storia fatta di dolore, ma anche di una grande voglia di vivere. Da settembre 2023 vive nel centro Gota de Leche, insieme ai suoi due fratelli, dopo essere stato trovato in una situazione di grave abbandono. Prima è sparito il padre, poi la madre che, sopraffatta da problemi di alcol e droghe, non è più riuscita a occuparsi di loro.
L’accoglienza del centro “Gota de Leche”
Per qualche tempo una conoscente ha provato a prendersene cura, ma quando ha capito di non potercela fare da sola, ha chiesto aiuto alle autorità. Così, i tre fratellini sono stati accolti nell’orfanotrofio, dove finalmente hanno trovato un luogo sicuro, un letto caldo e qualcuno che li ascolta. Da allora, la vita di Jheremy è lentamente cambiata: oggi può giocare, disegnare, imparare e, soprattutto, sentirsi amato.
Jheremy è un bimbo dolce, sensibile, curioso: adora scoprire il mondo attorno a sé, ascoltare le storie che gli raccontano gli educatori e stringere forte la mano di chi gli dimostra affetto.
Una famiglia perduta
Il suo papà, purtroppo, è ancora in un centro di riabilitazione, impegnato in un difficile percorso di disintossicazione. La madre non è mai tornata. Per questo, per ora, una riunione familiare non è possibile. Jheremy ha anche un lieve ritardo nello sviluppo, dovuto alla mancanza di cure e stimoli nei primi anni di vita.
Per questo, oggi, Jheremy ha bisogno di qualcuno che creda in lui, che lo accompagni, anche da lontano, in questo cammino di crescita e speranza. Con una Adozione a Distanza, puoi garantirgli cibo, istruzione, assistenza medica e, soprattutto, quell’amore e quel sostegno che, giorno dopo giorno, gli permetteranno di fare grandi progressi e guardare al futuro con fiducia.
Il tuo aiuto può cambiare la vita di Jheremy
Con un gesto semplice puoi offrirgli un’infanzia serena, piena di amore e opportunità.
Non lasciamo che il suo sorriso si spenga: adottalo a distanza e diventa parte della sua nuova storia di rinascita.
Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Adottare a Distanza Jheremy è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Jheremy la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Jheremy ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale Jheremy. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.
Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Jheremy, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.