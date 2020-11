Con Ai.Bi. e Papusse torna “Insieme a Piccoli Passi”. Ospite la manager e scrittrice Francesca Chelli

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Si sono concluse su Instagram le dirette per sostenere la campagna #Continuiamodaibambini.

Si è conclusa oggi con l’intervista a Francesca Chelli, manager e donna di successo ad “Insieme a Piccoli Passi“, la serie di dirette su Instagram TV ospitata dal brand di scarpe friulane Papusse per sostenere Ai.Bi. – Amici dei Bambini e la sua campagna “#ContinuiamodaiBambini. L’accoglienza non si ferma” volta a contrastare la povertà relazionale, educativa e materiale dei minori le cui difficoltà si sono aggravate a causa dell’emergenza sanitaria.

La donna manager che non ha paura di rischiare: dirigente di multinazionali e scrittrice di libri

Nella giornata di oggi, mercoledì 04 novembre, è andata in onda alle 11, il quinto e ultimo appuntamento. Dopo aver ospitato blogger, mamme e influencer, questa volta a chiacchierare con Carlotta Minuto, fondatrice di Papusse, è toccato a Francesca Chelli.

Dopo gli studi alla scuola svizzera francese e al liceo classico, Francesca Chelli ha frequentato l’Università Bocconi, sviluppando una personalità pragmatica ma creativa. Ha vissuto tra Londra e Bruxelles occupando posizioni manageriali di responsabilità in varie multinazionali. Per dieci anni è stata General Manager di Nespresso, contribuendo con successo al lancio in Italia. Ha fondato poi la Company Future Profile, società che si occupa di marketing, comunicazione e retail in svariati settori e per diverse aziende. Da sempre affascinata dal mondo della moda, nel 2016 ha lanciato l’account Instagram (franci_chelli) e il blog personale www.mystylenotebook.com. Qui, raccontando con una visione ironica e un po’ sognatrice di fashion, lusso, viaggi e bellezza, propone un viaggio nel proprio lifestyle per dare ispirazione a chi la segue.

“Il mio mantra è think out of the box – ha confidato durante la diretta IG – ovvero pensare fuori dagli schemi. Il coraggio di cambiare strada, di reinventarsi, di cercare nuovi stimoli quando il contesto attorno non ci soddisfa più. Esplorare nuovi territori e mettersi sempre in gioco”.

Quello che ha fatto nel corso della sua vita professionale Francesca Chelli che dopo aver guidato importanti aziende, ha fondato una società di consulenza, aperto un blog, scritto un libro “Metti che vivo” in cima alle classifiche e ha scoperto il bello dei social e del digitale perché “usati in maniera responsabile, aiutano le relazioni umane – ha detto – soprattutto in un momento come questo attuale in cui il lockdown ci costringe a stare di nuovo in casa”.

“Non mollare mai insomma – ha aggiunto Chelli – rivolgendo questo suo incoraggiamento proprio alle mamme ospiti delle strutture di accoglienza di Ai.Bi, beneficiarie insieme ai loro bambini del progetto Continuiamo dia Bambini, sostenuto da Papusse”.

Con l’intervento di Francesca Chelli, si conclude così una bellissima avventura social nel corso della quale imprenditrici, influencer, blogger, avvocatesse e mamme hanno raccontato se stesse e si sono messe in gioco al fianco di Papusse e dei progetti di Ai.Bi.

“Un bellissimo progetto – ha concluso Chelli – molto delicato e che tocca il cuore. I bambini soffrono di solitudine e per questo hanno bisogno di tutti noi”

Per informazioni sulla campagna: https://www.aibi.it/ita/continuiamo-dai-bambini