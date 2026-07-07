Repubblica Democratica del Congo. Arrivano letti, materassi e beni essenziali per 79 bambini

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al progetto AICS “Kesho Bora”, realizzato in partnership con Ai.Bi. Amici dei Bambini, i minori accolti nella struttura del Nord Kivu potranno finalmente dormire in un letto e disporre di tutto il necessario per la vita quotidiana

Letti, materassi, pentole, piatti e bicchieri, lenzuola e nuova biancheria. I bambini dell’orfanotrofio Lumière du Monde finalmente potranno smettere di dormire per terra e di condividere piatti e bicchieri per il pranzo, perché troppo pochi per essere utilizzati da tutti.

L’istituto che sorge a 23 km da Goma, nel territorio Masisi, a causa del conflitto del 2025 ha perso tutto. Molti dei bambini accolti nella struttura erano costretti a dormire in terra, adagiati su delle stuoie e a mangiare in pochi piatti condivisi, ma grazie al progetto Aics «Kesho Bora»: Opportunités et dignité pour la population du Nord-Kivu – Ricostruire la speranza: Opportunità e dignità per la popolazione del Nord Kivu (AID 012982/01/2), realizzato in partnership con Ai.Bi. Amici dei Bambini, nei giorni scorsi sono arrivate le prime forniture.

Finalmente non si dorme più a terra!

L’orfanotrofio Lumière du Monde, ad oggi, ospita 79 bambini in condizioni di estrema vulnerabilità. Si tratta di minori abbandonati, orfani o che si sono smarriti durante la guerra. Hanno bisogni importanti da dover essere risolti con la massima urgenza. Immaginate la gioia e lo stupore di tutti nel momento in cui sono arrivate le consegne e i bambini hanno visto scaricare davanti ai loro occhi: letti, materassi, lenzuola, coperte, pentole, piatti, posate, bicchieri, thermos, coltelli da cucina, scope, secchi per le pulizie e per l’igiene personale. Una vera felicità!

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.

I bambini dell’orfanotrofio Lumière du Monde hanno bisogno di tutto

L’orfanotrofio Lumière du Monde ha risentito in modo consistente della guerra. Attualmente la struttura ospita 79 bambini (36 femmine e 43 maschi) in condizioni di estrema vulnerabilità. Si tratta di minori abbandonati, orfani o che si sono smarriti durante la guerra. Di alcuni di loro non si conoscono le origini familiari. Hanno bisogni importanti da dover essere risolti con la massima urgenza.

Ricostruire la speranza: Opportunità e dignità per la popolazione del Nord Kivu (AID 012982/01/2), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato dal VIS in partnership con Ai.Bi. Amici dei Bambini, l’organizzazione locale Kimbilio, i Salesiani di Don Bosco (SDB) e il Jesuit Refugee Service (JRS), nasce con l’obiettivo di migliorare in modo sostenibile le condizioni di vita e promuovere il reinserimento socio-economico degli sfollati interni e delle comunità ospitanti nella città di Goma e nei territori di Nyiragongo e Masisi, fornendo una risposta integrata che unisca assistenza umanitaria, protezione e sostegno al recupero.