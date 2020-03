Coronavirus. Dolci, corse in bicicletta e balletti: consigli utili da Panthakù per impiegare il tempo libero

In attesa del ritorno alla vita scolastica, qualche idea da Ai.Bi. e tutti i partner di Panthakù

Come si sconfigge la paura? Con una storia, con tante storie. C’è un libro bellissimo di Rosa Tiziana Bruno, “La paura è fatta di niente” che andrebbe letto più che mai, in questo momento complesso che tutti stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Avere paura è normale e tutti abbiamo paura. Ma per superarla è importante essere insieme, rispettare le regole, dimostrare senso di responsabilità, senza per questo rinunciare a divertirci. Ecco allora che in questi giorni di vacanze forzate dalla scuola, i nostri ragazzi possono continuare a tenere vivo il filo che finora li ha legati a “Panthakù. Educare dappertutto”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, approfittando del tempo libero per salire in cattedra e dimostrare a mamme, papà, nonni e baby sitter, quante cose hanno imparato in questi mesi. Grazie ai laboratori della Cna hanno carpito i segreti indispensabili per fare un pane fragrante e dolci saporitissimi: biscotti, brioche e crostate. E allora? Perché non armarsi di grembiule, farina, uova e zucchero per riproporre le ricette a casa e aspettare il ritorno dei genitori dal lavoro con una sorpresa golosa? Con gli esperti del Csi e della Rari Nantes Nuoto Salerno hanno scoperto com’è bello praticare lo sport, come, dietro la pallanuoto o il dodgeball, solo per fare un esempio, sia indispensabile imparare a fare rete per conquistare il risultato.

Coronavirus e bambini: un giretto al parco per tenersi in forma

C’è uno stop con il Coronavirus, ma recupereremo tutto il tempo perduto, continuando ad allenarci, a sudare e sorridere. Nel frattempo, al primo raggio di sole, perché non farsi accompagnare al parco più vicino e fare un giro in bicicletta per tenere in allenamento i muscoli? Oppure provare a fare una corsa, magari in compagnia di un amico. Ecco un modo sano e salutare per aiutare le lancette dell’orologio a scorrere più veloci! Tranquilli, abbiamo una soluzione anche per i giornalisti in erba che seguono il laboratorio della web radio: quale occasione migliore di queste ore libere per dividersi il duro lavoro redazionale e iniziare a progettare servizi, a realizzare interviste, a divertirsi con le scalette? A piccoli gruppi di due o tre studenti, per rispettare le direttive tese a limitare il contagio del virus, sarà possibile organizzare anche piacevoli riunioni operative, in modo da essere pronti, una volta tornati in classe, a ruggire ai microfoni più forti che mai.

Coronavirus e bambini: giochi alternativi in tempo di quarantena

Lo stesso dicasi per il peer to peer: storie, attività di ruolo, giochi e brevi video con contenuti che riguardano argomenti specifici relativi al bullismo, alla sua dinamica e alle conseguenze, nonché argomenti più generali, come emozioni, problem-solving, strategie di coping, rispetto, amicizia e comportamento prosociale, possono diventare un gioco alternativo da fare con i nonni, in modo da confrontarsi e da avere un punto di vista altro sull’argomento. Chi poi si è divertito a capire come i Lego possono avere un utilizzo diverso e strutturato, potrà approfittarne per mettere in scena con mamma e papà una situazione reale, magari anche problematica e risolverla con allegria. Perfino teatro e danza non hanno confini! Accendete lo stereo, ascoltate il vostro brano preferito e liberate le energie, magari esercitandovi ad imitare la vostra star del cuore. Visto che Panthakù non si interrompe? E’ solo una piccola pausa, dopo la quale saremo tutti più forti e ansiosi di conquistare il futuro.