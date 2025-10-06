Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale: un percorso verso la consapevolezza

Cinque incontri per prepararsi all’incontro più importante della vita: quello tra genitori e figli che si scelgono nel cuore
Lunedì 20 ottobre alle 18:30 prende il via il Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale, un percorso formativo pensato per accompagnare gli aspiranti genitori adottivi verso uno degli incontri più importanti della loro vita: quello con il proprio figlio. Il corso è rivolto in particolare a chi ha appena depositato o è in procinto di depositare la disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale per i Minorenni competente.
L’iniziativa risponde al bisogno di una preparazione profonda e consapevole, che permetta alle coppie di comprendere i motivi dell’abbandono, le caratteristiche dei bambini accolti nei canali internazionali, le modalità di abbinamento e le realtà dei diversi Paesi di provenienza. Gli operatori guideranno i partecipanti attraverso ascolto, testimonianze e momenti di confronto, offrendo strumenti per affrontare con consapevolezza il futuro incontro con i propri figli.
Il corso è articolato in cinque moduli.
I moduli del corso
Il primo modulo, il 20 ottobre (18.30–20.30), introdurrà lo scenario dell’adozione internazionale, spiegando procedure, attori coinvolti e caratteristiche dei minori. Sarà presente anche un Referente per le Adozioni Internazionali all’estero.
Il secondo modulo, “Sono un bambino abbandonato: ora vi racconto chi sono” (23 ottobre, 18.30–20.30), tratterà il delicato tema del vissuto dei bambini, distinguendo tra il bambino “immaginato” e quello “reale”.
Il terzo modulo, “C’è spazio in te per me?” (28 ottobre, 18–19.30), approfondirà il processo di valutazione dei Servizi Territoriali e il ruolo centrale del minore.
Il quarto modulo, “E tu chi sei?” (30 ottobre, 18–19.30), sarà dedicato alle caratteristiche della coppia adottiva ideale, con il supporto di psicologhe esperte.
Infine, il quinto modulo, “Eccomi… piacere di conoscerti” (8–9 novembre), prevede due giornate di esercitazioni e lavori di gruppo, un intenso laboratorio emotivo che prepara concretamente all’incontro con il proprio figlio.
Il corso, organizzato da Ai.Bi. Amici dei Bambini, rilascia un attestato di partecipazione.
Le docenti saranno Lorenza Persona, Desk Officer Adozioni Internazionali, e Marcella Griva, psicoterapeuta esperta in adozione internazionale.
Informazioni
