Dal 3 giugno vaccini per tutti

Con l’OK dell’Ema al vaccino per i 12 – 15enni e la consegna di 20 milioni di dosi nel prossimo mese, dal 3 giugno partono i vaccini per tutti. Obiettivo immunità di gregge entro settembre

Come una pietra che, dopo qualche intoppo iniziale, ha cominciato a rotolare lungo un pendio in discesa, la campagna vaccinale acquista sempre più velocità con il procedere del percorso. D’altra parte, i cali dei contagi in seguito alle campagne di vaccinazione sono sotto gli occhi di tutti, con buona pace degli scettici che avranno sempre pronto un “ma…” anche davanti all’evidenza.

Vaccini per tutti, senza limiti di età, a partire dal 3 giugno

Nella giornata di sabato 29 maggio è atteso l’OK dell’EMA (Ente Europeo per i Farmaci) per la somministrazione del vaccino Pfizer agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Sorprese non dovrebbero proprio essercene, visto il via libera dato dall’FDA (l’autorità statunitense per i farmaci) ormai tre settimane fa. A quel punto, mancherà solo il “sì” anche da parte dell’Aifa (Agenzia del Farmaco Italiana) che, però, dopo il parere dell’Ema è più che altro una formalità.

A beneficiare di tutti questi “via libera” saranno 2,2 milioni di ragazzi, per i quali il Governo sta approntando un piano che permetta di vaccinarli prima dell’inizio dell’anno scolastico. Pediatri e medici di base saranno i principali riferimenti, anche perché, come dichiara Paolo Biasci, della Fimp (il principale sindacato dei pediatri) a Repubblica: “Abbiamo firmato due mesi da un protocollo proprio per questo”.

Dal 3 giugno, dunque, si potranno vaccinare tutte le persone dai 12 anni in su, ma il Commissario Figliuolo sta continuando a ribadire come la priorità debba essere sempre quella di coprire il più possibile le fasce più fragili, specie quella tra 60 e 69 anni alla quale mancano ancora all’appello dei vaccinati 2,4 milioni di persone. Da qui l’idea iniziale di posticipare la liberalizzazione delle vaccinazioni per tutti al 10 giugno, cercando di mantenere una linea il più possibile comune.

Studenti vaccinati entro settembre e vaccini per tutti anche d’estate

Molte regioni, però, si sono già portate avanti con iniziative come gli Open Day per i maturandi nel Lazio, o l’apertura agli over 16 a partire dal 2 giugno in Lombardia e Liguria.

La forniture di vaccini per il mese di giugno dovrebbero garantire una copertura totale, con oltre 20 milioni di dose attese, mentre a livello logistico rimane la difficoltà di organizzare le somministrazioni durante i mesi estivi, quando le famiglie sono in ferie e, soprattutto, i ragazzi, non sono a casa.

Ma, è il parere unanime delle autorità e di tutti i soggetti coinvolti, si farà ogni sforzo necessario al fine di raggiungere tutti. Il “masso delle vaccinazioni” deve continuare a rotolare.