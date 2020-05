Dalla Siria alla Libia. Bambini soldato: uccidere per 3000 dollari al mese…

Secondo un reportage vengono prelevati dalle famiglie povere siriane e portati al fronte libico. E 300mila sono, nel mondo, i bimbi in guerra

Bambini siriani combattono e uccidono in guerra in Libia per 3000 dollari al mese. Un orrore raccontato, tra gli altri, un servizio su InsideOver, “la guerra libica, così spesso dimenticata od etichettata molto facilmente in una ‘semplice’ disputa(…), non sta mancando in questi mesi di colpire anche i bambini. E non soltanto quelli, ancor più dimenticati della guerra stessa, che finiscono sotto le bombe che cadono sulle città libiche. A volte i ragazzini vengono usati anche per combattere, tirati fuori dalle proprie famiglie e dalle proprie terre per essere addestrati ad uccidere alla periferia di Tripoli”.

“A porre l’attenzione sull’uso di ragazzi soldati in Libia – continua il reportage – sono stati i membri del Syrians for Truth and Justice: si tratta di un sito che raccoglie informazioni sulle violazioni dei diritti umani perpetuate nella guerra civile siriana. In un report pubblicato nei giorni scorsi, il focus è stato puntato proprio su quanto accade lungo l’asse tra la Turchia, la Siria e la Libia. (…) Così come sottolineato in diversi articoli pubblicati sul sito precedentemente nominato, molti dei gruppi islamisti presenti nella provincia siriana di Idlib già da anni costantemente reclutano minorenni per combattere(…). Non sono pochi i ragazzini di 15 anni o anche meno scoperti lungo le linee del fronte. Zone di guerra dove purtroppo alcuni di loro hanno perso anche la vita”.

Siria e Libia: bambini soldato prelevati dalle famiglie indigenti di Idlib

“Mi hanno detto che sarebbero andati in Libia con l’approvazione delle loro famiglie – si può leggere in una testimonianza – Erano molto felici di ricevere uno stipendio di 3mila dollari. Ho chiesto a uno se sapeva come usare un’arma ed ha risposto che l’avrebbe imparato nel campo militare”. Questi bambini, prelevati da famiglie indigenti della zona di Idlib, economicamente a pezzi per il prolungarsi di un conflitto, quello siriano, che ormai dura da nove anni ininterrotti in queste aree, sarebbero consegnati come mercenari dalle famiglie stesse, attratte dalla prospettiva di ricavarne in cambio denaro facile.

Bambini soldato: nel mondo sono tra i 250 e i 300mila…

In Libia i minori combattenti arrivano con documenti falsi, spesso la loro età viene fatta corrispondere a quella dei fratelli maggiori per non destare molti sospetti. Una pratica barbara, quella di reclutare minori per combattere, che però purtroppo riguarda, nel mondo intero, dai 250 ai 300mila minori, secondo l’UNICEF. Nel solo 2018 sono stati registrati 12mila tra morti e mutilati e 24mila violazioni a danni di bambini soldato. Dati freddi ma, al contempo, tristissimi…