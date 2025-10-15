Ghana. Medicine, generi alimentari e materiale scolastico al Royal Seed Home grazie all’Adozione a Distanza

Share Post Share Whatsapp Messenger

La consegna del materiale necessario per il benessere dei piccoli sostenuti dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” si trasforma in un momento di festa e speranza

I bambini ospiti dell’istituto Royal Seed Home in Ghana hanno accolto come una festa la distribuzione dei beni portati dagli operatori sociali che rappresentano Amici dei Bambini nel Paese. Si tratta di generi alimentari, materiale scolastico e medicine, fatti recapitare loro da Ai.Bi. Friends of Children Foundation, che ha organizzato le consegne in una giornata diventata un evento gioioso per tutti i soggetti coinvolti.

Cibo nutriente e non solo

I bambini hanno potuto beneficiare della fornitura di pesce, pollo, pomodori, sale, grano… che vanno ad integrarsi agli ingredienti abituali disponibili in istituto, così da poter variare la dieta. Pra, per un po’ di tempo, i piccoli ospiti potranno gustare carne e verdure diverse rispetto ai soliti riso, cipolle e fagioli.

Non solo, Ai.Bi. ha fatto arrivare anche libri scolastici e materiale sanitario che andranno a migliorare le scorte a disposizione dell’istituto, dotato di pochi medicinali, quaderni, penne, colori.

Queste attività sono parte integrante del progetto “Adotta a Distanza i Bambini di un Orfanotrofio in Ghana” e sono fondamentali per poter garantire alle bambine e i bambini presenti le risorse per poter crescere quanto più serenamente, in salute e, soprattutto, con uno sguardo di fiducia verso il futuro. Sapere di essere pensati e aiutati fa percepire amore disinteressato e dona calore!

Un grazie sincero

Chi gestisce l’orfanotrofio si è dimostrato molto grato per queste consegne e per l’impatto positivo che avranno sulla vita e la quotidianità di tutti gli ospiti dell’istituto, insistendo, in particolare, sulla necessità che queste iniziative siano regolari nel tempo. È stato apprezzato il buon lavoro e il supporto dimostrato da Amici dei Bambini, i cui operatori hanno ricevuto dallo staff e dai bambini diversi commenti.

– Nina, simpatica bambina dal sorriso contagioso ha detto: “Ringrazio Ai.Bi per aver portato più cibo e per il fatto che pensino davvero a noi. Che Dio li benedica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’educatrice Carmen: “Questi doni rappresentano una benedizione e sono certa che miglioreranno la vita dei bambini in orfanotrofio e a scuola, oggi e in futuro”.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Ghana”?

Donare questi prodotti è una responsabilità che Amici dei Bambini porta avanti con perseveranza e impegno, ma per poter continuare ad assicurare la fornitura di questi materiali ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Se vuoi stare vicino ogni giorno ai bambini in orfanotrofio in Ghana, ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro, puoi aderire al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.