Giornata internazionale dei bambini scomparsi. “Scendono in campo” anche le squadre di calcio

Un fenomeno preoccupante: dal 2010 al 2019 decuplicati i casi irrisolti. E la crescita prosegue incessante dal 2014

Oggi, 25 maggio 2020, cade la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un fenomeno che, purtroppo, non accenna ad arrestarsi, nemmeno nei Paesi più sviluppati, come l’Italia. Anzi, secondo il Commissario straordinario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno, “Il numero dei minori italiani da rintracciare, di recente, ha subito un incremento”. Non solo: stando ai grafici, le denunce di casi di sparizione di minori hanno subito un’impennata dal 2010 al 2019, passando da 1.490 a 3.000 all’anno, con una tendenza alla crescita che rimane costante dal 2014 in poi. Ancora più inquietante è la crescita del numero di minori rimasti “da rintracciare”. Si tratta di quelli, cioè, di cui non si sa più nulla. Buio totale. Ebbene, questi casi erano una cinquantina nel 2010, oggi sono 490. Decuplicati. Cifre da angoscia.

Cosa si cela dietro a queste storie di bambini che svaniscono nel nulla? Cosa accade loro? Si tratta di situazioni di “abbandono, conflitti tra genitori, incuria ma anche, nei casi più gravi, fenomeni legati alla tratta e allo sfruttamento”, come scrive il quotidiano Avvenire. Un altro fattore è quello legato ai MISNA, i minori stranieri non accompagnati, arrivati in Italia con le ondate migratorie dell’ultimo quinquennio. “Nel 2019 – leggiamo ancora su Avvenire – si è registrato un aumento dei casi rispetto al 2018, la fascia d’età più a rischio è quelle compresa fra gli 11 e i 18 anni mentre, dal 2009 al 2019, le segnalazioni hanno riguardato in misura maggiore gli adolescenti maschi fra i 15 e i 18 anni”.

Anche a livello globale i numeri sono allarmanti: secondo l’ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children, nel Regno Unito si registrano circa 80mila casi di scomparsa, in Russia oltre 45.000, in India 111.569, negli Stati Uniti oltre 421.394.

Giornata dei bambini scomparsi: le squadre di calcio “scendono in campo”

Un fenomeno che non poteva lasciare indifferente anche il mondo dello sport. Proprio in partnership con ICMEC, infatti, alla campagna di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale per i minori scomparsi, hanno voluto aderire, per il mondo del calcio, la FIFA e la European Club Association (ECA), realtà che riunisce le più importanti squadre di club europee, con la campagna “Football Cares 2020”. Hanno aderito oltre 90 squadre da tutto il mondo.

Per l’Italia sono “scese in campo” Atalanta, Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan e Roma. Quest’ultima è promotrice, insieme all’ICMEC, della campagna. Tutte queste squadre pubblicheranno sui propri social un video realizzato per l’occasione.