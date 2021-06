I prodotti all’interno del temporary shop solidale di Ai.Bi. vengono periodicamente rinnovati?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Buongiorno,

ho appena visitato il vostro Temporary shop online e ho trovato diversi prodotti interessanti per i quali ho già fatto la mia donazione.

Volevo sapere se nelle prossime settimane verranno inseriti nuovi prodotti. Grazie

Giulia

Gentile Giulia,

la ringraziamo innanzitutto per aver scelto di sostenere i nostri progetti in Italia e all’estero tramite la sua donazione!

Fino al 25 luglio sul sito di Ai.Bi. potrà trovare un catalogo ricco di articoli esclusivi dei grandi brand che, come da tradizione del nostro Temporary, hanno aderito all’iniziativa.

Per rispondere più nel merito alla sua domanda, la risposta è: “assolutamente sì!”. Si colleghi alla pagina del sito dedicata al Temporary Shop solidale anche nelle prossime settimane, perché l’offerta dei prodotti è in continuo riassortimento e potrà trovare articoli esclusivi e ancora più convenienti per lei o per la sua famiglia e, al tempo stesso, aiutare i bambini e gli adolescenti in situazioni di fragilità che, anche grazie a lei, potranno continuare a contare sul nostro aiuto.

I fondi raccolti grazie alla Summer Edition saranno infatti destinati alla campagna “Continuiamo dai bambini. L’accoglienza non si ferma”, un progetto nato per rimanere al fianco dei minori in difficoltà e vicini alle famiglie che si sono ritrovate a fronteggiare da sole l’isolamento dovuto dalla pandemia e i suoi effetti.

Un motivo in più per visitare il Temporary Shop solidale, regalarsi un prodotto di qualità e dare il proprio contributo a sostegno dell’iniziativa.

Per qualsiasi informazione può scrivere alla mail ilbellochefabene@aibi.it o telefonare al numero 02988221

Buona giornata

Staff Ai.Bi.

Vai allo Shop