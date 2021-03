“È arrivato il momento di dirti grazie”: ecco il regalo perfetto per la Festa del papà

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

i regali giusti per Pergamena solidale e grembiule I LoveDAD:per ringraziare il proprio papà in questo anno così particolare e aiutare Ai.Bi a costruire Casa Giuseppe, per accompagnare i “care leaver” alla sfida dell’autonomia

Il lockdown, senza dubbio, è stato e continua a essere un periodo complicato e difficile. C’è stato, però, anche un risvolto positivo: i papà (in genere le figure più impegnate per lavoro fuori di casa) hanno potuto passare un po’ più di tempo insieme ai figli. Compiti, aiuti per la DAD e con la connessione del computer, ma anche nuove ricette in cucina, con risultati più o meno soddisfacenti, letture, giochi…

Se è vero che cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno è sempre un buon esercizio, ecco che quello del rapporto tra padri e figli può essere un flash di luce in una situazione complicata come quella che tutte le famiglie stanno vivendo da più di un anno.

Un regalo solidale per la Festa del papà

E un’altra buona occasione, della quale questa volta possono approfittare i figli per ringraziare i papà, è all’orizzonte: la festa di San Giuseppe, che non per nulla tutti ormai conoscono come “festa del papà”.

Un momento per ringraziare i propri papà e dimostrare loro tutto l’affetto, magari con un pensiero in più anche per tutti quei ragazzi che un papà non ce l’hanno oppure lo hanno lontano.

Ai.Bi. ha la proposta perfetta: regalare la pergamena solidale o il grembiule personalizzato I LoveDAD, grazie ai quali non solo si avrà un bel regalo da dare a papà, ma si aiuterà l’Associazione a posare il primo mattoncino di Casa Giuseppe (nome non certo casuale, vista anche la decisione di Papa Francesco di dedicare l’anno 2021 proprio alla figura di San Giuseppe…) destinata ad accogliere e accompagnare i neo-maggiorenni (care leavers), lontani dalla propria famiglia e dal proprio papà, alla grande sfida dell’autonomia.

Perché l’essere maggiorenne non sempre significa avere raggiunto una maturità e un grado di indipendenza tali da avere autonomia in tutto e per tutto, soprattutto quando non c’è la famiglia e un papà a guidarti.

Ecco perché, nella ricorrenza di San Giuseppe, festeggiare il proprio papà con un regalo Ai.Bi fa del bene proprio a tutti.

