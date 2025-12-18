Verso l’incontro con tuo figlio. Al via il corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale

Share Post Share Whatsapp Messenger

A partire dalla fine di gennaio del 2026, Ai.Bi. organizza un corso online di preidoneità per chi ha appena depositato o sta per depositare la disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni

All’inizio del nuovo anno, tornerà il Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Un percorso formativo pensato per accompagnare gli aspiranti genitori adottivi verso un incontro consapevole e preparato con i propri figli che da qualche parte nel mondo li stanno già aspettando.

A chi è rivolto?

Il corso è rivolto in particolare a chi è in procinto di depositare, o ha appena depositato, la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il Tribunale per i Minorenni di riferimento.

L’obiettivo del percorso è fornire strumenti concreti e conoscenze approfondite per comprendere la complessa realtà dell’Adozione Internazionale. Attraverso il contributo di professionisti esperti, i partecipanti potranno riflettere sui motivi dell’abbandono, sulle caratteristiche dei bambini che accedono ai canali adottivi internazionali, sullo scenario dei Paesi di provenienza e sulle modalità di abbinamento. Grande attenzione sarà data anche all’ascolto delle storie degli aspiranti genitori, per favorire un cammino di crescita personale e di maggiore consapevolezza.

I moduli

Il corso si articola in cinque moduli:

Il primo, in programma il 20 gennaio (18.30-20.30), è dedicato allo scenario dell’adozione internazionale e alle informazioni indispensabili per chi desidera adottare un minore straniero, con la testimonianza di un referente all’estero.

Il secondo modulo, il 22 gennaio, approfondisce il tema dell’abbandono, distinguendo tra bambino “immaginato” e bambino “reale”, e affrontando le ricadute emotive e relazionali sui minori adottati.

Il terzo incontro, il 27 gennaio, si concentra sul processo di valutazione dei Servizi Territoriali e sulla centralità del minore.

Il quarto modulo, il 29 gennaio, stimola una riflessione sulle caratteristiche della coppia adottiva attraverso il confronto diretto con psicologhe specializzate.

Il percorso si conclude con il quinto modulo, nelle giornate del 7 e 8 febbraio, un intenso laboratorio di lavori individuali e di gruppo che rappresenta una vera preparazione all’incontro con il figlio reale.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La docenza è affidata a Lorenza Persona, Desk Officer Adozioni Internazionali per Ai.Bi. Amici dei Bambini, e a Marcella Griva, psicoterapeuta esperta di Adozione Internazionale.

Informazioni

CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale

Da martedì 20 gennaio dell’anno uovo alle 18.30 inizia il

Per maggiori dettagli e iscrizioni, clicca QUI.