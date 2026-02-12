Kenya. Eunice, 11 anni, ritrova speranza grazie a un sostegno a distanza

Share Post Share Whatsapp Messenger

Dopo un grave trauma familiare, la bambina ha iniziato un percorso di guarigione emotiva e scolastica con il supporto di AiBi e del Vijiji Home of Light

Eunice, 11 anni, non ha mai conosciuto l’amore di una madre.

La storia di Eunice

Cresciuta dalla nonna materna nel villaggio della contea di Nyeri insieme ai suoi due fratelli, la bambina ha affrontato fin dall’infanzia una realtà difficile a causa della forte irresponsabilità della madre. La madre, residente a Isinya nella contea di Kajiado, conduce uno stile di vita problematico, tra alcolismo e uso di sostanze stupefacenti, che ha reso impossibile per lei occuparsi dei figli.

Durante le ultime vacanze di dicembre, Eunice ha fatto visita alla madre. Purtroppo, la situazione si è rivelata pericolosa: in uno dei momenti in cui la donna era ubriaca, un amico di famiglia ha approfittato della situazione e ha abusato della bambina. La madre, pur scioccata dall’accaduto, non ha potuto impedirlo. Il caso è stato immediatamente denunciato, Eunice è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche e l’uomo è stato arrestato; il procedimento giudiziario è tuttora in corso.

L’accoglienza del Vijiji Home of Light

Per garantire la protezione e il supporto necessari, il tribunale ha affidato Eunice al Vijiji Home of Light (VHL), una struttura specializzata nella cura e tutela di minori vulnerabili. Qui la bambina ha iniziato a ricevere assistenza psicologica, seppur le prime sessioni non fossero sufficienti per affrontare il trauma subito. Eunice, tuttavia, è una bambina molto brillante: è stata iscritta alla scuola di Nandoenterit, in quinta classe, dove eccelle nello studio.

Un aiuto da lontano

Il percorso di guarigione di Eunice ha ricevuto un impulso decisivo grazie a un sostenitore a distanza. Oltre a supportarla nell’istruzione, il sostenitore ha garantito alla bambina un percorso terapeutico continuativo con una psicologa.

Grazie a questo intervento, Eunice ha mostrato progressi significativi: riferisce di sentirsi meglio e di avere maggiore controllo sulle proprie emozioni; i caregiver e l’assistente sociale elogiano la riduzione degli scoppi di rabbia e il miglioramento nella regolazione emotiva.

Eunice partecipa ora più attivamente alle conversazioni e alle attività di gruppo all’interno del VHL, mostrando crescente fiducia nella terapeuta e nei caregiver. Gli episodi di agitazione legati ai ricordi traumatici sono diminuiti e la bambina affronta con calma situazioni emotivamente complesse. Nei prossimi giorni, Eunice visiterà la nonna materna insieme alla terapeuta, per favorire un percorso di guarigione completo e consolidare la sua rete di supporto familiare.

L’attesa di Caroline, Simon ed Emmanuel

Eunice ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Caroline, Simon ed Emmanuel stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.