Kenya. Emmanuel e il suo piccolo grande sogno da salvare

O il cibo o la scuola: è questa la scelta quotidiana della mamma di Emmanuel, ma con un’adozione a distanza, potrai donare a Emmanuel, di 8 anni, la possibilità di cambiare la sua vita
Emmanuel vive insieme alla madre e ai fratelli in una piccola casa affittata nella baraccopoli di Mathare, nel quartiere Huruma di Nairobi, in Kenya.
L’abbandono del padre
La loro storia è segnata dall’abbandono del padre, che, dopo aver lasciato la famiglia per tornare dalla sua prima moglie, ha costretto la madre di Emmanuel a farsi carico da sola di ogni responsabilità. Da allora, questa donna coraggiosa lavora saltuariamente per garantire ai figli un pasto e un tetto, ma i guadagni sono troppo esigui per coprire le spese quotidiane e, soprattutto, per l’istruzione dei bambini.
La scuola per inseguire un sogno
Emmanuel frequenta quando può la scuola preparatoria Sancare. Attualmente è in terza elementare e prova a rimanere al passo con il percorso scolastico, nonostante le difficoltà economiche.
Il suo sogno è di riuscire, un giorno, a diventare medico, per poter curare chi soffre. Ma senza un sostegno concreto e costante, questo sogno rischia di spegnersi. Le tasse scolastiche e i costi di base sono un ostacolo troppo grande per la sua famiglia. Con un’Adozione a Distanza, puoi offrire a Emmanuel la possibilità di continuare a studiare, crescere e costruirsi un futuro diverso. Il tuo contributo non è solo un aiuto materiale: è un atto d’amore che restituisce speranza, dignità e fiducia.
Dona oggi la tua Adozione a Distanza
Aiuta Emmanuel a diventare il medico che sogna di essere — e a credere che, anche da lontano, qualcuno crede in lui.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Kenya?
Adottare a distanza Emmanuel è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirle la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Emmanuel ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Emmanuel. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.