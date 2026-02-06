Kenya. Un banco di scuola per Caroline

Share Post Share Whatsapp Messenger

In Kenya una bambina di 7 anni sogna di studiare e diventare insegnante. Tu puoi aiutarla con un’Adozione a Distanza

Caroline è una bambina di 7 anni, la terza di cinque figli, originaria della contea di Samburu, in Kenya.

Fuggire dalla propria terra

La sua famiglia è stata costretta a fuggire dalla propria terra a causa dei conflitti legati al pascolo, una realtà dura che colpisce molte comunità della zona. Grazie all’aiuto di un amico, si sono trasferiti a Kibiko, dove un benefattore ha offerto loro una piccola stanza in cui vivere.

La situazione familiare

La madre di Caroline lavora come bracciante occasionale nelle fattorie locali, ma il lavoro è instabile e il reddito insufficiente per garantire ai figli cibo e istruzione. In comunità come quella Samburu, così come tra i Maasai, l’istruzione delle bambine non è considerata una priorità. La sorella maggiore di Caroline, Janice, rischiava infatti di essere data in sposa da alcuni familiari. Solo il coraggio della madre, che ha avvisato il capo dell’area, ha permesso di salvarla e di accoglierla nella nostra organizzazione.

Il sogno di diventare insegnante

Caroline vive ancora con la madre e gli altri fratelli. Durante una visita, abbiamo scoperto che, a causa della povertà, nessuno dei bambini frequentava la scuola. Abbiamo iscritto Caroline in prima elementare all’inizio dell’anno, ma per continuare il suo percorso ha bisogno di un sostenitore.

Caroline è una bambina educata e curiosa e sogna un giorno di diventare insegnante.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Kenya?

Adottare a distanza Caroline è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirle la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Caroline ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Caroline. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.