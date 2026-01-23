Kenya. Simon, 9 anni: fuggito dal padre che voleva ucciderlo

Share Post Share Whatsapp Messenger

Ora vive in un orfanotrofio e con un’adozione a distanza potrai offrirgli non solo la possibilità di studiare, ma soprattutto di tornare a sognare come ogni bambino dovrebbe fare

Da otto mesi Simon, 9 anni, vive presso lo Shelter Children’s Home, uno degli orfanotrofi con i quali Ai.Bi. Amici dei bambini collabora in Kenya, dove è stato accolto dopo l’intervento urgente di un assistente sociale: il padre aveva minacciato di uccidere i figli, rendendo impossibile per Simon e i suoi fratelli restare a casa in sicurezza.

Una casa di Fango

La famiglia vive nella contea di Kajiado, in una condizione di estrema povertà. La loro abitazione è una piccola struttura di fango, senza elettricità né acqua corrente. I bambini avevano dovuto abbandonare la scuola perché mancavano i soldi per le tasse, le uniformi e il materiale scolastico. La madre, unica figura di riferimento, lavora molte ore come domestica e, nonostante l’impegno, non può garantire protezione e sorveglianza ai sei figli. Non c’è mai stato alcun sostegno dalla famiglia allargata. La situazione è resa ancora più fragile dalla sorella maggiore di Simon, Mary, che a soli 16 anni è già madre.

L’aiuto necessario

Simon è un bambino tranquillo e gentile. Ha bisogno di tempo per fidarsi, ma quando si sente al sicuro si dimostra affettuoso e collaborativo. È particolarmente attento ai più piccoli, che protegge e aiuta spontaneamente, mostrando empatia e capacità di leadership.

Con un’adozione a distanza puoi offrirgli istruzione, cure, stabilità e la possibilità di continuare a sognare. Per Simon, il tuo aiuto può fare la differenza tra cercare di sopravvivere e la possibilità di costruire un futuro.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Kenya?

Adottare a distanza Simon è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Simon ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Simon. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.