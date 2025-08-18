Kenya. Una giornata indimenticabile per i ragazzi della bidonville di Mathare

Scoperta, cultura e divertimento: un’esperienza unica resa possibile dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya
Attraverso il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” Ai.Bi. può aiutare la Sancare Preparatory School a offrire a tanti bambini che vivono nelle baraccopoli, o “slums”, di Mathare, a Huruma, uno dei quartieri più difficili di Nairobi, un’istruzione di qualità e la possibilità di vivere esperienze di condivisione, proprio come dovrebbero fare tutti i bambini.
Recentemente, infatti, gli studenti della Sancare hanno vissuto un’esperienza indimenticabile grazie a una gita scolastica che ha unito scoperta, cultura e divertimento.
Al Paradise Lost
La giornata è iniziata a Paradise Lost, un’oasi naturale a pochi chilometri da Nairobi, dove i ragazzi hanno ammirato le suggestive cascate e compreso il ruolo vitale dei bacini idrici per l’equilibrio dell’ecosistema.
Il percorso è poi proseguito verso un luogo intriso di memoria storica: la Grotta dei Mau Mau, rifugio dei combattenti per la libertà durante la Rivolta del 1952-1960. Qui gli alunni hanno appreso la forza e il sacrificio di coloro che hanno lottato per l’indipendenza del Kenya, entrando in contatto diretto con una pagina fondamentale della storia del Paese.
Al Blue Post
L’ultima tappa ha portato i ragazzi a Blue Post, un parco che unisce fauna, cascate e museo. Lì hanno potuto osservare da vicino animali selvatici, scoprire nuove specie e arricchire la propria conoscenza attraverso le collezioni esposte.
Questa gita ha avuto un valore speciale: per molti bambini, la possibilità di visitare luoghi simili rappresenta un’occasione rara, poiché le famiglie spesso faticano a coprire i bisogni primari. Grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini in Kenya, i minori ospiti della scuola hanno potuto vivere una giornata di apprendimento e gioia. Un piccolo grande dono che resterà nei loro cuori.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya?
Con meno di un euro al giorno puoi garantire agli oltre 900 bambini del Sancare Preparatory School e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.