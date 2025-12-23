Kenya. Con i regali dei sostenitori è Natale per tutti

Share Post Share Whatsapp Messenger

I sostenitori a distanza portano regali e aiuti concreti ai bambini abbandonati

Nei centri di accoglienza in Kenya, il Natale ritrova il suo significato profondo e diventa un momento di condivisione e speranza grazie ai sostenitori che partecipano ai programmi di adozione a distanza.

Attraverso questo gesto di solidarietà, molti bambini accolti negli orfanotrofi ricevono doni speciali che rendono le festività più serene e ricche di sorrisi.

Un dono da lontano

Un esempio significativo è quello del piccolo Hansel Kasaiki, accolto nella scuola Sancare. In occasione delle feste, grazie a una donazione extra del suo sostenitore a distanza, Hansel ha potuto ricevere nuovi vestiti e scarpe, non solo per sé ma anche per il fratello. La gioia è stata immensa e contagiosa.

Oltre ai regali personali, la famiglia ha ricevuto anche cibo e altri alimenti di prima necessità, un aiuto prezioso che permetterà loro di affrontare con maggiore tranquillità il periodo natalizio. Un gesto semplice, ma capace di portare felicità e speranza concreta.

Il Natale dell’Adozione a Distanza

Ma, come detto, questo non è che un esempio dei tanti doni fatti arrivare dai sostenitori ai loro “figli a distanza”. Una scena che si ripete ogni anno e che ogni anno riempie gli orfanotrofi di gioia e, soprattutto, i cuori di tanti bambini di speranza. Perché questo è senza dubbio il regalo più grande che ciascun sostenitore può fare: ribadire a dei bambini abbandonati o lontani dalla famiglia che nel mondo c’è qualcuno che ha a cuore la sua storia e il suo destino. E non solo a Natale

L’attesa di Emmanuel e Maxwell

Hansel ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Emmanuel e Maxwell stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.