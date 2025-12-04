Kenya. Alla Scuola Sancare il giorno del diploma diventa festa di crescita e speranza 

Grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, studenti e famiglie celebrano un momento che segna nuovi inizi e nuove speranze
La Sancare Preparatory School ha potuto celebrare una giornata di straordinaria importanza: la cerimonia di conclusione degli studi per gli studenti della Grade 6 (primaria) e PP2 (scuola pre-primaria). Un momento atteso, simbolo di crescita e impegno, che ha riunito studenti, famiglie e insegnanti, grazie al progetto Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio, da anni fondamentale nel garantire ai bambini l’accesso a un’istruzione di qualità.
Il diploma
La cerimonia è stata molto più che un semplice evento scolastico: ha rappresentato il riconoscimento ufficiale dei risultati ottenuti e della determinazione che gli studenti hanno dimostrato lungo tutto il loro percorso. Per molti di loro, si è trattato di superare ostacoli non solo accademici ma anche personali, grazie al sostegno di una comunità che crede nel potere trasformativo dell’educazione.
Una base educativa solida
Il dioloma riveste un ruolo cruciale nella vita dei ragazzi. È un’occasione per celebrare i progressi compiuti, rafforzare la fiducia e alimentare l’autostima, aspetti fondamentali per costruire una base educativa solida. Per gli studenti del Grade 6, questo traguardo segna la fine della scuola primaria e l’avvio verso la Scuola Secondaria Inferiore, con lo sguardo rivolto ai futuri Esami Nazionali del Kenya. Per i più piccoli di PP2, invece, rappresenta un primo grande passo verso il Grade 1, preludio di nuove scoperte e apprendimenti.
Determinante il ruolo svolto dal progetto Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio, che ha accompagnato i bambini fin dai primi anni, coprendo le spese scolastiche e permettendo loro di studiare con serenità. Senza questo supporto, molti studenti non avrebbero potuto intraprendere un percorso formativo continuo e strutturato.
Un momento emozionante
L’impatto emotivo della cerimonia è stato forte e visibile. Gli studenti di Grade 6 hanno vissuto un profondo senso di orgoglio, consapevoli di essere sempre più vicini ai propri sogni. I piccoli di PP2, osservando i compagni più grandi, hanno trovato ispirazione e motivazione, immaginando con entusiasmo il giorno in cui anche loro raggiungeranno lo stesso traguardo.
Una giornata di festa, dunque, ma soprattutto di speranza: la dimostrazione che, con il giusto sostegno, l’educazione può davvero cambiare il futuro di un bambino.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya?
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.