Kenya. Il sorriso ritrovato di Marion

La storia di Marion e della speranza ritrovata grazie al progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

In Kenya, dietro i sorrisi dei bambini si nascondono spesso storie di grande fragilità. È il caso di Marion, una bambina di otto anni che frequenta la Scuola Sancare, la cui vita è stata segnata fin dalla nascita da difficoltà economiche e familiari.

La storia di Marion

Marion è nata da una madre molto giovane e il padre, anch’egli giovane, ha scelto di non assumersi la responsabilità della gravidanza. Di fronte a questa situazione, la madre di Marion non ha avuto altra scelta se non affidarsi all’aiuto della propria madre, una nonna anziana costretta a sostenere l’intera famiglia.

La nonna di Marion vive di lavori saltuari, guadagnando somme minime e instabili, insufficienti a coprire anche i bisogni più essenziali. Garantire tre pasti al giorno rappresenta una sfida quotidiana. Anche la madre di Marion ha cercato di contribuire, svolgendo lavori occasionali, ma spesso entrambe restano per giorni senza riuscire a trovare un’occupazione. In questo contesto di precarietà, mandare Marion a scuola con serenità era quasi impossibile: il mancato pagamento delle tasse scolastiche, infatti, la costringeva frequentemente a tornare a casa.

L’intervento di Ai.Bi.

La svolta è arrivata grazie al progetto di Adozione a distanza di Amici dei Bambini. Marion ha trovato un sostenitore che le ha restituito il sorriso e la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia. Oggi può frequentare la scuola con più tranquillità e il denaro che prima veniva destinato con fatica alle tasse scolastiche può essere utilizzato per altri bisogni essenziali della famiglia. Inoltre, grazie al suo sostenitore, Marion ha ricevuto un regalo di compleanno e del cibo per la famiglia, segni concreti di una solidarietà che fa la differenza.

Marion è una bambina allegra, sempre sorridente e impegnata nello studio. Insieme alla madre e alla nonna, è profondamente grata ad Ai.Bi. per averle regalato non solo un aiuto materiale, ma soprattutto la speranza e il sorriso di un futuro migliore.

L’attesa di Emmanuel e Maxwell

Marion ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Emmanuel e Maxwell stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.