Kenya. Ora Garadon può continuare a studiare

Rimasto orfano e cresciuto con la nonna, Garadon ha trovato nella scuola e nel sostegno a distanza la forza per credere ancora nel futuro e costruire una vita migliore per la sua famiglia
Garadon ha undici anni, frequenta la sesta classe alla Sancare School e vive con la nonna, che si prende cura di lui e dei suoi fratelli dopo la morte della madre.
Il vuoto lasciato dalla morte della madre
Una perdita improvvisa, avvenuta due anni fa, che ha lasciato un grande vuoto nella vita del bambino, ma non ha spento il suo desiderio di costruirsi un futuro migliore.
La madre di Garadon aveva cresciuto i figli da sola, dopo una serie di relazioni fallite che l’avevano costretta a contare solo sulle proprie forze. Senza un impiego stabile, cercava di mantenere la famiglia con piccoli lavori occasionali, ma i guadagni erano minimi. Spesso riceveva aiuto dalla madre, che vendeva pochi generi alimentari lungo la strada per guadagnare quel poco che bastava per sopravvivere. Le difficoltà economiche erano tali da impedire il pagamento delle rette scolastiche, e il rischio di abbandono scolastico per Garadon era alto.
La copertura delle spese scolastiche tramite il sostegno a distanza
La svolta è arrivata con il progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi., che ha garantito la copertura delle spese scolastiche e del materiale didattico, permettendo al bambino di frequentare la scuola senza interruzioni. “È stato come aprire una porta sul futuro”, racconta la nonna, oggi sempre più anziana ma orgogliosa dei progressi del nipote.
Inoltre, la donna ha potuto anche partecipare a un corso di formazione sulle competenze genitoriali, imparando nuove strategie per sostenere emotivamente e socialmente i nipoti.
Oggi Garadon è un alunno modello: studioso, determinato e pieno di sogni. Desidera completare gli studi e trovare un buon lavoro per aiutare la sua famiglia e garantire alla nonna una vecchiaia serena. “Voglio rendere orgogliosa la mia nonna e aiutare i miei fratelli”, dice con un sorriso che racchiude tutta la sua forza.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya?
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 140 bambini del Shelter Children’s Home e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.