Kenya. L’istruzione come strumento di riscatto per i bambini di strada

Il percorso di rinascita dei giovani dell’orfanotrofio Kwetu Home of Peace sostenuti dal progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”

Sono molteplici le ragioni che spingono i bambini e i ragazzi a vivere per strada. Tra queste vi sono la pressione dei coetanei, le difficoltà familiari, la mancanza di soddisfazione dei bisogni primari, la violenza domestica e la disgregazione delle famiglie. In contesti così fragili, la strada diventa spesso l’unica alternativa percepita, pur rappresentando un luogo di grandi rischi e sofferenze.

L’orfanotrofio Kwetu Home of Peace opera proprio per spezzare questo circolo di vulnerabilità. L’organizzazione si dedica alla riabilitazione dei bambini di strada, accompagnandoli in un percorso di recupero personale e sociale che culmina nel reinserimento all’interno delle loro famiglie o in contesti protetti. Un elemento centrale di questo percorso è l’istruzione, considerata lo strumento principale per costruire un futuro dignitoso e autonomo.

Il workshop

Recentemente Kwetu Home of Peace ha organizzato un workshop rivolto agli studenti che hanno appena concluso l’ultimo anno di scuola superiore e che si preparano ad accedere agli istituti di istruzione terziaria. L’incontro aveva l’obiettivo di accompagnare i ragazzi in una fase di transizione delicata, fornendo loro strumenti pratici e motivazionali per affrontare con consapevolezza la nuova fase della loro vita.

Tra i partecipanti c’erano anche Samuel e James, due ragazzi sostenuti nel loro percorso educativo grazie al supporto di Amici dei Bambini.

Vivere responsabilmente la nuova indipendenza

Durante il workshop, i giovani sono stati incoraggiati a mantenere i valori positivi che hanno guidato il loro cambiamento, a vivere con responsabilità la nuova indipendenza e a organizzare la propria vita in modo strutturato. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla prevenzione delle ricadute, come l’abuso di sostanze, e all’importanza di una sana gestione finanziaria.

Samuel e James, insieme ad altri ragazzi di Kwetu, hanno ricevuto sostegno per oltre dieci anni attraverso il programma di adozione a distanza di AiBi. Grazie a questo accompagnamento costante, le loro vite sono state profondamente trasformate: dalla disperazione delle strade è nata una concreta speranza, fondata sull’istruzione e sulla possibilità di un futuro migliore.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.