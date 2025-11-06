Kenya. Mazingira Day: piantare speranza

Durante la Giornata dell’Ambiente, i minori sostenuti dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” e comunità si sono uniti per costruire un futuro più verde
Il 10 ottobre il Kenya ha celebrato la giornata nazionale Mazingira Day, che in swahili significa “Giornata dell’Ambiente”.
Un futuro verde speranza
L’iniziativa, dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, è stata segnata dalla piantumazione di migliaia di alberi in tutto il Paese.
Anche i minori, accolti nei centri di accoglienza aiutati dal progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a creare nuove aree verdi insieme ai partner locali.
Per migliorare la qualità della vita
Attualmente la copertura forestale del Kenya è di circa il 15%, ma il governo ha fissato l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 30% entro il 2030. Piantare più alberi significa contrastare il cambiamento climatico, conservare la biodiversità e garantire habitat naturali per la fauna. Oltre ai benefici ambientali, la riforestazione porta vantaggi economici e sociali, migliorando la sicurezza idrica e alimentare e la qualità della vita delle comunità.
