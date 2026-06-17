Kiev e Kharkiv sotto nuovi raid russi: vittime e gravi danni alla Cattedrale della Dormizione

Zelensky, presente al G7 di Evian, ha sottolineato la necessità di aiuti per l’Ucraina, anche alla luce dell’ultimo, terribile attacco russo. Un aiuto che passa anche per il progetto Adozione a Distanza di Ai.Bi.
Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice G7 in corso a Evian, in Francia, dove ha potuto incontrare i maggiori leader mondiali ed europei, tra i quali il Presidente USA Donald Trump.
L’incontro è stato utile per ribadire la richiesta di supporto e di aiuto di cui ancora ha bisogno l’Ucraina, a maggior ragione visto il recente attacco russo che ha colpito in maniera pesante le città di Kiev e Kharkiv.
Colpita la cattedrale patrimonio Unesco
Nella notte tra sabato 13 e domenica 14, infatti, la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni che hanno provocato incendi in edifici residenziali e danni diffusi in più zone della città, mentre a Kharkiv si registrano morti tra i soccorritori intervenuti sugli incendi causati dai bombardamenti. Una pratica, quella di colpire una prima volta un obiettivo e, una volta arrivati i soccorsi, colpire nuovamente, già vista in sanguinosi precedenti conflitti, come quello dei Balcani, e già utilizzata anche dai russi.
Oltre al pesante bilancio di vittime e feriti, l’ultimo attacco è stato molto pesante anche dal punto di vista simbolico, visto che tra i luoghi colpiti c’è anche la Cattedrale della Dormizione, nel complesso monastico di Kyiv-Pechersk Lavra. Il tetto della struttura, patrimonio Unesco, ha preso fuoco e sono stati segnalati danni significativi sia all’interno sia all’esterno dell’edificio. L’Unesco ha parlato di possibili danni importanti al sito, mentre le autorità religiose e civili ucraine hanno denunciato l’attacco come un colpo diretto al patrimonio storico e spirituale del Paese.
La necessità di aiuto
Ancora una volta è chiaro a tutti quanto la situazione in Ucraina sia lontana dal poter trovare una soluzione e come, di conseguenza, sia più che mai necessario continuare a sostenere i bambini e le famiglie più colpite. Cosa che fa, fin dall’inizio della guerra, il progetto BAMBINIxLAPACE di Ai.Bi. Amici dei Bambini, sia attraverso i progetti finanziati, sia con il progetto di Adozione a Distanza, rivolto, in particolare, ai minori che quotidianamente frequentano la ludoteca di Volodarka e la nuova Ludoteca di Mykolayivka nella regione di Dnipropetrovska. Luoghi sicuri in cui fare diverse attività, trovare nuovi amici e professionisti pronti a fornire l’indispensabile supporto psicologico per la cura della sindrome da stress post traumatico.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dal 1999 al fianco dei bambini ucraini abbandonati o in difficoltà familiare.
Come partecipare al progetto di Adozione a Distanza in Ucraina
Se vuoi aiutare anche tu i bambini che frequentano le ludoteche di Amici dei Bambini in Ucraina, puoi aderire al progetto BAMBINIxLAPACE. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti in loco.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna BAMBINIxLAPACE.