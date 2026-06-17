Kiev e Kharkiv sotto nuovi raid russi: vittime e gravi danni alla Cattedrale della Dormizione

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Zelensky, presente al G7 di Evian, ha sottolineato la necessità di aiuti per l’Ucraina, anche alla luce dell’ultimo, terribile attacco russo. Un aiuto che passa anche per il progetto Adozione a Distanza di Ai.Bi.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice G7 in corso a Evian, in Francia, dove ha potuto incontrare i maggiori leader mondiali ed europei, tra i quali il Presidente USA Donald Trump.

L’incontro è stato utile per ribadire la richiesta di supporto e di aiuto di cui ancora ha bisogno l’Ucraina, a maggior ragione visto il recente attacco russo che ha colpito in maniera pesante le città di Kiev e Kharkiv.

Colpita la cattedrale patrimonio Unesco

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14, infatti, la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni che hanno provocato incendi in edifici residenziali e danni diffusi in più zone della città, mentre a Kharkiv si registrano morti tra i soccorritori intervenuti sugli incendi causati dai bombardamenti. Una pratica, quella di colpire una prima volta un obiettivo e, una volta arrivati i soccorsi, colpire nuovamente, già vista in sanguinosi precedenti conflitti, come quello dei Balcani, e già utilizzata anche dai russi.

Oltre al pesante bilancio di vittime e feriti, l’ultimo attacco è stato molto pesante anche dal punto di vista simbolico, visto che tra i luoghi colpiti c’è anche la Cattedrale della Dormizione, nel complesso monastico di Kyiv-Pechersk Lavra. Il tetto della struttura, patrimonio Unesco, ha preso fuoco e sono stati segnalati danni significativi sia all’interno sia all’esterno dell’edificio. L’Unesco ha parlato di possibili danni importanti al sito, mentre le autorità religiose e civili ucraine hanno denunciato l’attacco come un colpo diretto al patrimonio storico e spirituale del Paese.

La necessità di aiuto

Ancora una volta è chiaro a tutti quanto la situazione in Ucraina sia lontana dal poter trovare una soluzione e come, di conseguenza, sia più che mai necessario continuare a sostenere i bambini e le famiglie più colpite. Cosa che fa, fin dall’inizio della guerra, il progetto BAMBINIxLAPACE di Ai.Bi. Amici dei Bambini, sia attraverso i progetti finanziati, sia con il progetto di Adozione a Distanza, rivolto, in particolare, ai minori che quotidianamente frequentano la ludoteca di Volodarka e la nuova Ludoteca di Mykolayivka nella regione di Dnipropetrovska. Luoghi sicuri in cui fare diverse attività, trovare nuovi amici e professionisti pronti a fornire l’indispensabile supporto psicologico per la cura della sindrome da stress post traumatico.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dal 1999 al fianco dei bambini ucraini abbandonati o in difficoltà familiare.

Come partecipare al progetto di Adozione a Distanza in Ucraina

Se vuoi aiutare anche tu i bambini che frequentano le ludoteche di Amici dei Bambini in Ucraina, puoi aderire al progetto BAMBINIxLAPACE. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti in loco.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna BAMBINIxLAPACE.