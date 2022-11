KIKO Milano rinnova il suo sostegno a favore di Ai.Bi. contro la violenza sulle donne

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Torna anche quest’anno, dal 18 al 25 novembre, la campagna “Dona un sorriso alle donne vittime di violenza” con la quale KIKO Milano sostiene i progetti di Ai.Bi. a favore delle donne e le mamme in difficoltà accolte nelle comunità mamma – bambino e i centri per la famiglia “Pan di zucchero”

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, prevista per il prossimo 25 novembre, riparte la campagna di KIKO Milano “Dona un sorriso alle donne vittime di violenza” a sostegno dei progetti di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini che interviene a favore di donne e mamme in difficoltà attraverso le comunità mamme – bambino e le strutture di supporto alla famiglia presenti in tutta Italia.

Per ogni rossetto acquistato dal 18 al 25/11 online e nei negozi, parte del ricavato della vendita sarà devoluto da KIKO ad Ai.Bi. per l’avvio di nuovi sportelli di ascolto psicologico nelle comunità mamma-bambino e per il sostegno di quello già esistente. Inoltre, grazie alla diffusione capillare dei negozi KIKO Milano dislocati sull’intero territorio nazionale, il messaggio

della campagna di sensibilizzazione sociale per dire no alla violenza sulle donne, al silenzio, all’indifferenza e alla rassegnazione raggiungerà un numero di persone molto elevato.

La campagna di comunicazione avrà come immagine simbolo un segno di rossetto tracciato sotto l’occhio, con la speranza che proprio questo segno possa diventare un segnale per gli altri e fare in modo che il messaggio così condiviso non sia una semplice informazione, ma un veicolo di trasformazione del pensiero e degli animi.

I frutti della sinergia tra KIKO Milano e Ai.Bi. contro la violenza sulle donne

“Siamo felici di aver rinnovato anche per il 2022 la collaborazione con Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini. Negli ultimi anni, grazie a KIKO Kares, il piano di Responsabilità Sociale d’Impresa di KIKO Milano, il brand si è visto impegnato nella realizzazione di numerosi progetti dedicati sia alla sostenibilità ambientale con il pilastro dell’RSI KIKO Konscious che al benessere e alla salute delle persone con il pilastro KIKO Kontributes. La partnership con Ai.Bi. rientra tra i

progetti Kontributes di cui siamo davvero molto orgogliosi. Come per le passate edizioni, anche quest’anno metteremo a disposizione il nostro personale e i nostri negozi per far arrivare un messaggio che parli di rispetto e dica chiaramente “NO alla violenza sulle donne” perché la bellezza non è solo un elemento esteriore, ma qualcosa di più profondo: vuol dire amarsi, rispettarsi e avere fiducia in sé stesse per prendere o, in questo caso, riprendere in mano la propria vita” afferma Simone Dominici, Amministratore Delegato di KIKO Milano.

Oltre a dedicare ad Ai.Bi. la raccolta fondi “Dona un sorriso alle donne vittime di violenza”, che ha portato all’apertura dello Sportello Psicologico BEN – ESSERE Donna in collaborazione con il Comune di Buccinasco, KIKO ha voluto supportare le donne in difficoltà seguite dall’Associazione anche attraverso azioni mirate per il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Le donne accolte nelle comunità mamma-bambino o frequentanti i Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” di Ai.Bi. hanno avuto a disposizione dei percorsi per migliorare la loro self confidence grazie a dei webinar con personale qualificato e delle lezioni di trucco per creare dei make up look che le facciano sentire più belle e sicure di sé, nonché incontri di coaching per l’orientamento e l’inserimento al lavoro con esperti HR di KIKO. Per le mamme che hanno seguito questi percorsi, inoltre, saranno presto attivate borse di studio per intraprendere dei percorsi di formazione professionale e borse di lavoro per poter svolgere un periodo di tirocinio propedeutico all’inserimento lavorativo. Il foundraising, inoltre, sarà ulteriormente supportato dalla donazione di prodotti del brand per i due tradizionali appuntamenti con il Temporary Shop Solidale “Il Bello che fa Bene” di Ai.Bi.

“Anche quest’anno, scegliendo di dedicare ad Ai.Bi. la raccolta fondi “Dona un sorriso alle donne vittime di violenza”, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, KIKO ha dato un’ulteriore conferma del suo grande impegno concreto a supporto delle donne in difficoltà. – dice Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini – Insieme con Ai.Bi., nel corso del tempo, KIKO ha supportato le donne accolte nelle comunità mamma bambino o che frequentano i Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” dell’Associazione con diverse iniziative, dimostrando una sensibilità e un’attenzione non comuni. Non possiamo che ringraziare per questa partnership che speriamo possa durare ancora a lungo e portare ulteriori frutti per aiutare chi è più in difficoltà”.

La sensibilità comune di KIKO Milano e Ai.Bi. verso il benessere delle donne ha portato a risultati concreti e a fissare tanti nuovi obiettivi.

Sostenere Ai.Bi. darà forza a chi in questo momento non ne ha.

Insieme, contro la violenza sulle donne.