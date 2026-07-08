Marocco. Adozione a Distanza. Chi meglio di un bambino può testimoniare la solidarietà?

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Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, i bambini dell’orfanotrofio Akkari possono vivere ogni giorno attività educative che li aiutano a crescere in un ambiente sereno, valorizzando l’amicizia, la condivisione e la solidarietà

I piccoli ospiti dell’orfanotrofio Akkari hanno partecipato nei giorni scorsi a un laboratorio di disegno dedicato alla solidarietà. Partendo dal tema dell’aiuto reciproco, della condivisione e della convivenza, i bambini sono stati invitati, attraverso l’arte, ad esprimere i concetti di rispetto e solidarietà, valori che li uniscono ogni giorno.

Tante mani, un unico messaggio

I piccoli, tutti assieme, hanno realizzato grandi disegni colorati. Ogni bambino ha dipinto la propria mano con colori vivaci e l’ha stampata sul foglio di carta assieme a quella dei compagni. Ogni impronta, unita e sovrapposta alle altre rappresentava l’amicizia che unisce ogni bambino e il valore dell’aiuto reciproco. Ogni mano raccontava una storia: quella di un minore che non è solo, perché fa parte di un’unica grande famiglia.

Insieme si costruiscono cose bellissime

Tutto si è svolto in un’atmosfera gioiosa. I bambini hanno collaborato per completare le loro opere e hanno condiviso non solo i colori ma anche racconti e sorrisi.

Questo semplice laboratorio ha permesso di rafforzare il loro legame e di comprendere come la solidarietà nasca anche da piccoli gesti quotidiani. Il messaggio che i loro disegni trasmettono è univoco e chiaro: “insieme siamo più forti e capaci di costruire cose bellissime”.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Marocco dal 1992 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.

Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco”?

Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Maison d’Enfants Akkari e Associazione Protezione e Assistenza -APA- puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Marocco.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.