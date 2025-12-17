Marocco. Lotta all’abbandono: la terapia della lettura

Share Post Share Whatsapp Messenger

Il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” ha trasformato il giardino del centro APA in uno spazio di condivisione e scoperta sulla propria realtà

Una mattinata luminosa e dolce ha fatto da cornice a un’importante iniziativa educativa realizzata in Marocco dall’orfanotrofio APA, con il quale Ai.Bi. collabora da tempo.

Una mattinata culturale

L’istituzione ha organizzato una mattinata culturale all’interno del giardino della struttura, uno spazio verde, tranquillo e accogliente, ideale per favorire il relax, la scoperta e la condivisione.

Sotto la supervisione attenta dell’educatore, un gruppo di bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni ha preso parte a un’attività pensata per promuovere la lettura, incoraggiare la presa di parola e rafforzare i legami sociali. Seduti in cerchio sull’erba fresca, all’ombra degli alberi, i partecipanti stringevano tra le mani una storia scelta in precedenza. Nei loro sguardi si leggevano curiosità, entusiasmo e il desiderio di condividere.

L’incontro si è aperto con una breve introduzione dell’educatore, che ha ricordato come la lettura sia una fonte preziosa di conoscenza, piacere e apertura mentale. A turno, i bambini hanno poi letto ad alta voce le proprie storie, catturando l’attenzione del gruppo con racconti ricchi di avventure, personaggi e messaggi profondi. Gli ascoltatori seguivano con rispetto e interesse, spesso lasciandosi sorprendere dalla fantasia dei racconti.

Il confronto tra i bambini

Dopo ogni lettura, si apriva un momento di dialogo e confronto. I bambini esprimevano liberamente le loro impressioni, commentavano le azioni dei personaggi e riflettevano sui significati delle storie. Guidati con benevolenza dall’educatore, imparavano ad argomentare le proprie idee, ad ascoltare gli altri e a rispettare i turni di parola, sviluppando così spirito critico ed espressione orale.

L’atmosfera era gioiosa e armoniosa: risate, commenti spontanei e gesti di incoraggiamento testimoniavano la complicità del gruppo. Il contatto con la natura, tra il canto degli uccelli e la brezza leggera, ha reso l’esperienza ancora più serena e speciale.

Al termine dell’attività, i bambini hanno espresso gioia e gratitudine. Molti hanno raccontato di aver scoperto nuove storie e di aver apprezzato l’ascolto dei compagni. L’educatore ha concluso congratulandosi con loro, ricordando che la lettura è una porta aperta sull’immaginazione e sulla conoscenza. Una mattinata semplice, ma ricca di emozioni e significato, destinata a lasciare un ricordo indelebile.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 400 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

