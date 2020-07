Mascherine anche all’aperto. Da oggi, 15 luglio, stop anche in Lombardia

La misura era stata estesa nella regione più colpita dall’epidemia di Coronavirus

Cade da oggi, mercoledì 15 luglio, finalmente anche in Lombardia, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, misura in realtà già prevista dal precedente DPCM, che però aveva lasciato alle regioni la possibilità di esprimersi in tal senso. La Giunta regionale lombarda, in virtù della responsabilità di dover amministrare il territorio più colpito dalla pandemia, aveva deciso di estendere l’obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi all’aria aperta fino alla data odierna. Una misura che non è stata rinnovata. Sarà invece necessario tenere indossato il dispositivo di protezione solo qualora non sia possibile mantenere il canonico metro di distanza tra le altre persone.

Mascherine all’aperto in Lombardia: i motivi dello stop

“Gli spazi aperti – riporta il Corriere.it – senza dubbio sono più sicuri perché almeno il contagio per via aerea (quando le goccioline più piccole restano in sospensione in aria per periodi lunghi) è escluso a causa dell’elevata “diluizione” della carica virale: per un soggetto sano è quasi impossibile inalare una sufficiente dose infettante. Se siete all’aperto, e passate accanto a qualcuno, tenete a mente i due principali fattori del contagio, ‘carica virale’ e ‘tempo’. Dovreste restare nel flusso d’aria di quella persona per oltre 5 minuti per contagiarvi, all’aperto il vento e gli elementi esterni assicurano la diluizione del virus, riducendone la carica virale. La luce solare, il calore e l’umidità concorrono a ridurre la sopravvivenza del virus e minimizzano il rischio di ammalarsi all’aperto. Rischio che può permanere per le goccioline più grandi, i droplet (con diametro superiore ai 10 micron) emesse con tosse e starnuti, per questo in alcuni casi, quando non è possibile garantire una distanza di sicurezza, le mascherine vanno indossate anche all’aperto. Uno studio giapponese su 100 casi ha scoperto che le probabilità di prendere il coronavirus sono quasi 20 volte più alte all’interno che all’esterno“. Dove, del resto, il vento diluisce rapidamente le goccioline.

Mascherine all’aperto in Lombardia. Stop, ma al chiuso va tenuta indossata

Se, all’aria aperta, la mascherina non andrà più indossata, nei luoghi chiusi resta l’obbligo di protezione: è necessario indossarla negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto pubblici (aerei e treni compresi) quando si entra in un negozio o al supermercato, nei bar e nei ristoranti quando non si è seduti al tavolo e ci si sposta per entrare o uscire o per andare in bagno. Inclusi nell’elenco anche palestre, centi estetici e parrucchieri. E in ufficio, sul proprio posto di lavoro, è consigliabile comunque indossarla se le distanze tra una postazione e l’altra sono ridotte.