Panthakù. Gli alunni dell’IC Montalcini al debutto con “Le avventure di Don Chisciotte”

Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 16 nella sala teatro dell’istituto di Salerno per lo spettacolo inserito nel progetto di contrasto alla povertà educativa

Quattordici studenti in scena per raccontare le vicende dell’eroe di Miguel de Cervantes Saavedra. Ad ognuno il suo ruolo per sperimentare il teatro come occasione di crescita. E così oggi pomeriggio, alle ore 16, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Salerno andrà in scena “Le avventure di Don Chisciotte”. Gli attori in erba interpreteranno una riduzione del celebre testo, a cura di Carla Avarista, dando prova delle competenze acquisite nel corso condotto dalla stessa Avarista e da Virna Prescenzo del Piccolo Teatro del Giullare nell’ambito del progetto “Panthakù. Educare dappertutto”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Capofila è Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini e 24 sono le realtà pubbliche e private partner di un progetto selezionato insieme ad altri 85 tra gli oltre 800 presentati sul Bando Adolescenza in tutta Italia.

Dallo scorso ottobre, ogni lunedì, per tre ore di fila, i ragazzi si sono confrontati con le docenti per apprendere le regole fondamentali della dizione e della recitazione. A pochi giorni dal debutto “sono particolarmente galvanizzati – spiega Virna Prescenzo – perché non vedono l’ora di salire sul palcoscenico”. “Abbiamo iniziato spiegando loro dei principi base di dizione, aiutandoci con le filastrocche, in modo da rendere le lezioni sempre giocose – continua Prescenzo – Credo che i laboratori teatrali siano di fondamentale importanza nelle scuole perché aiutano i giovani a superare timidezze e paure, li rendono più consapevoli, più maturi e questo servirà, in futuro, anche per il loro percorso scolastico”.

Carla Avarista è stata l’anima della parte teatrale, occupandosi della dizione e dell’uso della voce nella recitazione, mentre Virna Prescenzo ha focalizzato l’attenzione sulla centralità del corpo. Parola e movimento, per fare del Don Chisciotte un nuovo simbolo dei linguaggi contemporanei. In scena ci saranno: Giulia Barone, Francesca Cesarano, Luca Cioffi, Claudia Coda, Giorgia Pia De Simone, Soraya Longo, Giovanna Pagano, Giorgia Pappalardo, Anna Pascale, Kesia Ricco, Ciro Salmieri, Sofia Scannapieco, Matteo Trezza, Rosario Pio Vitale. In platea non mancherà la dirigente della scuola, Carla Romano, insieme alle famiglie invitate a partecipare.

LA RETE. Sono partner di progetto, insieme ad Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini capofila: Comune di Salerno, Comune di Castellammare di Stabia (NA), Comune di S.Maria Capua Vetere (CE), IC Calcedonia e IC Rita Levi Montalcini di Salerno, IC Denza di Castellammare di Stabia, IC Principe di Piemonte di S.Maria Capua Vetere, Human Foundation, Fondazione Carisal – Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani di Salerno, Associazione Vela Centro Servizi Sociali, Acli Service Salerno, Associazione Campania Danza, Associazione Culturale Saremo Alberi – Libroteca, Associazione Compagnia del Giullare, Associazione Culturale Funneco – Culture Hub, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Salerno, CNA Campania Nord (sedi di Napoli e Caserta), ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, CSI – Centro Sportivo Italiano Comitati Provinciali di Salerno, Napoli e Caserta, Associazione Agape Fraterna Onlus, Associazione Casa Babylon Teatro.