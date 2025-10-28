Bolivia. Da un passato di abuso alla possibilità di un futuro

Share Post Share Whatsapp Messenger

Paulina ha 10 anni e un terribile passato alle spalle. Con un’Adozione a Distanza puoi regalarle quella fiducia nel futuro che nessuno le ha mai fatto sperimentare

Se la storia che stiamo per raccontare vi apparirà già sentita… purtroppo è così! Perché Paulina, la bambina boliviana di 10 anni protagonista di questo appello è la sorella di quella Valentina che già ha trovato spazio sul sito di Ai.Bi. e, soprattutto, ha trovato un sostenitore che ha scelto di starle accanto, anche se da lontano, con un’Adozione a Distanza.

Un passato da cancellare

Paulina fa parte di una famiglia che, in seguito alla morte del padre avvenuta nel 2022, ha visto la mamma iniziare una relazione con un altro uomo, da cui ha avuto un’ulteriore figlia.

L’uomo, però, ha abusato sessualmente delle figliastre. Quando la scuola si è accorta del fatto ha subito allertato i servizi sociali e le forze dell’ordine. Il patrigno è stato arrestato, ma la mamma, pur consapevole della gravità della situazione, ha continuato a difenderlo e ha abbandonato le figlie disinteressandosi della loro cura.

L’accoglienza in orfanotrofio

Non avendo trovato altri familiari che potessero prendersi cura dei figli, le sorelle sono state accolte dall’orfanotrofio Amor de Dios “Penny”, mentre i fratelli più piccoli hanno trovato accoglienza presso il “Gota de Leche”.

Paulina si è adattata alle norme e le regole del Centro, partecipando in modo responsabile a tutte le attività. Mantiene forti legami affettivi con le sorelle e va d’accordo con le altre bambine, ma non riceve altre visite familiari e questa mancanza sicuramente pesa sulla sua serenità. Lei rimane una bambina allegra, vivace e divertente, con un comportamento partecipativo e responsabile, ma a volte manifesta il fatto di sentirsi “incompleta” e di essere alla ricerca di un affetto che possa andare oltre le mura dell’orfanotrofio e rassicurarla sul fatto di non essere sola.

Con un’Adozione a Distanza potrai garantirle tutto questo, regalandole lo spiraglio di un futuro più sereno, che possa allontanare sempre di più le terribili ombre che hanno popolato il suo passato.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Paulina è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantirle la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la foto della minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Paulina ti sta già aspettando.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.