Regali di Natale aziendali: siamo ancora in tempo per aderire alla vostra campagna?

Buongiorno, in quest’anno molto particolare tante sono le priorità ma non vogliamo comunque rinunciare ai regali di Natale aziendali per i nostri clienti. Guardando il vostro sito ho visto che avete una collaborazione con Alessi e con Longo. Vorremmo inoltre aggiungere al prodotto anche un vostro biglietto di auguri. Siamo ancora in tempo per aderire alla vostra campagna natalizia? Grazie Sara

Buongiorno Sara,

la ringrazio per aver pensato alla nostra Associazione per realizzare i regali di Natale aziendali per i suoi clienti. Come ha potuto vedere sul nostro sito dedicato alle aziende, la Campagna Natale Solidale Aziende “Donare Speranza è una Grande Impresa” quest’anno sostiene il progetto “Continuiamo dai Bambini: l’accoglienza non si ferma” ed è sviluppata in collaborazione con partner leader nella fornitura e distribuzione di regalistica B2B, come Alessi e Longo, che ci permettono di offrire alle aziende un’ampia gamma di proposte di qualità che hanno un valore aggiunto e cioè quello di donare un aiuto concreto ai bambini che vivono in gravi difficoltà familiari.

Siete ancora in tempo per scegliere uno degli esclusivi oggetti dell’azienda Alessi o tra le diverse tipologie di confezioni gastronomiche di alta qualità proposte da Longo. Grazie ai nostri partner renderete solidali gli omaggi natalizi senza rinunciare quindi al prestigio. Potrete inoltre dare una valore speciale ai vostri auguri tramite i biglietti cartacei di Ai.Bi. Biglietti con grafiche realizzate in esclusiva per l’Associazione e che potranno essere personalizzati con logo e frase a vostra scelta.

Quest’anno ci siamo avvalsi del sostegno di Alan Zeni, l’eclettico artista lodigiano noto per i suoi disegni “i Baci di ZA”, che ha aderito al Natale Solidale di Ai.Bi. creando l’opera “E’ Natale solo se c’è una famiglia” . Quale migliore regalo di Natale per un bambino abbandonato di una famiglia? I biglietti di auguri possono anche essere inviati in formato digitale, questo vi permetterà di raggiungere tutti i vostri clienti anche a ridosso del Natale.

La sua azienda, con il solo budget destinato agli omaggi aziendali, potrà quindi donare un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che si sono ritrovate a fronteggiare da sole l’isolamento e le conseguenze della pandemia. Troverà tutte le proposte a questo link https://www.aibi.it/natale/

Per ulteriori dettagli può fornirci il suo recapito per essere ricontattata compilando il modulo richiesta informazioni; può in alternativa scrivere all’indirizzo aziende@aibi.it o chiamare al numero 02.98822359

Staff Ai.Bi. – Amici dei Bambini