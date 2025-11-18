Relazioni Positive. Respirare per ritrovare equilibrio

Nel contesto dell’iniziativa Educare il Domani di Ai.Bi., una serata dedicata a tecniche semplici e consapevoli per ridurre ansia e tensione, guidati da un’esperta psicoterapeuta
Venerdì 21 novembre alle 20.30 il Centro Servizi alla Famiglia Fidarsi della Vita, in via Affori 12 a Milano, ospita l’incontro Relazioni Positive. Gestire lo stress attraverso la respirazione. L’appuntamento rientra nel progetto Relazioni Positive, realizzato con il contributo della Fondazione di Comunità Milano, e nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti pratici per affrontare in modo più consapevole le tensioni quotidiane. Un’ulteriore proposta per coinvolgere il territorio e sensibilizzare la comunità sul benessere mentale e relazionale di donne e ragazze.
L’incontro
Durante la serata verranno presentate tecniche di respirazione e semplici esercizi utili a riconoscere e modulare le proprie risposte emotive. Un’occasione per sperimentare modalità immediate e alla portata di tutti per ridurre ansia, affaticamento mentale e tensioni fisiche, favorendo un maggiore equilibrio personale.
A guidare l’incontro sarà la Dott.ssa Lisa Trasforini, psicoterapeuta, che accompagnerà i presenti in un percorso esperienziale per comprendere come il respiro possa diventare un alleato prezioso nel gestire lo stress e migliorare la qualità delle relazioni.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione scrivendo ad affori@aibi.it o contattando il numero 375.6215269. Un invito a prendersi del tempo per sé e a riscoprire la forza di un gesto semplice e naturale come respirare.
Informazioni
Relazioni Positive. Gestire lo stress attraverso la respirazione
21 novembre ore 20.30
Centro Servizi alla Famiglia Fidarsi della Vita, in via Affori 12 a Milano
Per maggiori dettagli, clicca QUI.