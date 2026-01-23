Rimborsi straordinari per le adozioni internazionali 2022: ultimi giorni per fare domanda

Entro gennaio vanno inoltrate le richieste di rimborsi spese e contributi aggiuntivi per minori con bisogni speciali relativi alle adozioni 2022, 2023 e 2024 che al 30 giugno 2025 non hanno ancora concluso l’iter
Il 30 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle istanze finalizzate ad accedere ai contributi economici straordinari previsti dal Decreto Ministeriale del 5 settembre 2025, destinati a sostenere i genitori adottivi nell’ambito delle adozioni internazionali. La scadenza rappresenta un appuntamento importante per chi desidera ottenere il rimborso parziale delle spese sostenute durante il percorso adottivo, offrendo un concreto supporto economico alle famiglie che hanno affrontato i costi legati alle procedure internazionali.
Come abbiamo già avuto modo di spiegare su AibiNews, il decreto di settembre ha stabilito un contributo straordinario di 2.800 per le procedure pendenti degli anni 2022, 2023 e 2024 che al 30 giugno 2025 non avevano ancora concluso l’iter.
Non riguarda questa scadenza, ma vale comunque la pena ricordare che lo stesso decreto ha stabilito un contributo aggiuntivo di 2.500 euro per chi avvia una nuova procedura nel biennio 2025-2026.
Sempre nel decreto previsto anche un contributo straordinario di 1.000 euro per la formazione post mandato, destinato ai nuclei che hanno concluso il percorso previsto dalle Linee Guida della Commissione per le adozioni internazionali.
Infine, è riconosciuto un contributo straordinario di 3.500 per le famiglie che accolgono minori con esigenze sanitarie o sociali particolari nel biennio 2025 2026.
I rimborsi previsti
Per quanto riguarda i normali rimborsi, facendo riferimento alle adozioni internazionali concluse nel 2023, il Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 6 agosto 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, definisce le modalità per richiedere i rimborsi. Gli importi massimi erogabili variano in base alla fascia ISEE del nucleo familiare: le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro possono ottenere un rimborso fino a 11.400 euro, quelle con ISEE tra 25.000,01 e 40.000 euro fino a 9.000 euro, mentre per i nuclei con ISEE superiore a 40mila euro il rimborso massimo è pari a 6.600 euro. Anche in assenza di attestazione ISEE, si applica comunque il limite di 6.600 euro.
Ne abbiamo parlato QUI.
Contributo aggiuntivo per minori con bisogni speciali
Oltre al rimborso base, è previsto un contributo aggiuntivo per le adozioni di minori con bisogni speciali.
Anche questo contributo segue una modulazione in base alla fascia ISEE: fino a 3.420 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, 1.800 euro per la fascia intermedia e 660 euro per la fascia più alta.
Procedura e tempistiche
La Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali effettua gli accertamenti sull’ammissibilità delle domande entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. I rimborsi e i contributi aggiuntivi vengono poi accreditati direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti.
Inoltre, la Segreteria Tecnica comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi erogati, includendo l’identità del beneficiario, il totale delle spese sostenute e l’anno di riferimento, così da consentire la corretta inclusione nella dichiarazione dei redditi precompilata e verificare eventuali deduzioni già fruite.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.
Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati