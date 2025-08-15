Auguri di Ferragosto. Saluti da Goma

Non sono solo dei bambini.
Ma sono dei bambini soli.
Senza ciò che di più caro un bambino può avere:
la famiglia.
Aiutaci a ridare loro il diritto di essere figli!
Emergenza Abbandono è la campagna di Ai.Bi. Amici dei Bambini in Africa per aiutare i minori di tutti i Paesi del continente nei quali opera: Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo (Congo Brazzaville), Burundi, Kenya e Marocco.
Perché, qui, l’abbandono è una drammatica emergenza umanitaria. Con il tuo aiuto continueremo a lavorare per garantire a ogni bambina e a ogni bambino vittima di abbandono, che vive negli orfanotrofi o per le strade, il diritto di essere figlio.
