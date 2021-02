San Valentino solidale. Intervista ad Alan Zeni “Con i miei ‘baci’ mi schiero dalla parte dei bambini soli e fragili”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

L’artista firma in esclusiva per Ai.Bi. la linea di merchandising per la festa degli innamorati.

Ha la timidezza e l’umiltà dei grandi cuori. Dice di “limitarsi” nel fare dei disegni e lascia che siano loro a parlare per lui. Ma in realtà con le sue illustrazioni, i suoi “BACI“ ( i baci di Za ndr)” fa molto di più. Difende il diritto alla famiglia, il diritto di ogni bambino di essere figlio.

“Ho due figli – confida Alan Zeni nell’intervista video andata in onda in diretta ieri sulla pagina FB di Ai.Bi. o su youtube – uno appena nato: la mia famiglia è la cosa più preziosa che la vita mi potesse regalare e mettere a disposizione la mia creatività, i miei disegni per Ai.Bi che crede così fermamente come me nella famiglia, è la cosa più naturale per me”

Alan Zeni artista, giornalista, fotografo, ha viaggiato molto in giro per il mondo, con la sua creatività ha “firmato” interni di alberghi, murales di città europee, partecipato a mostre d’arte, a “fuori saloni” della moda, personalizzato oggetti di design e di arredamento di illustri brand da Maserati alla Lampada Siesta di Rossini.

Un artista, un papà, un uomo che come lui stesso ama ricordare ha fatto anche tanti “errori” ma nel senso buono e costruttivo del termine. “Perché facendo gli errori, cadendo ti rialzi e ti metti sulla giusta strada”, continua Alan Zeni nell’intervista che potete anche ascoltare sulle frequenze di Radio in Famiglia, web radio di Ai.Bi.

L’incontro con Ai.Bi. “è stato del tutto casuale – ricorda – ma da allora non ci siamo mollati: sono stato al fianco dei bambini soli durante la campagna di raccolta fondi ‘Emergenza coronavirus, l’accoglienza non si ferma’, per la Festa della Mamma, per ‘Il bello che fa bene’ (evento charity natalizio) e ora per San Valentino”. E ogni volta con un “bacio” in esclusiva per Ai.Bi. e personalizzato per chi dietro una donazione minima sostiene la mission di Amici dei Bambini

Come per “San Valentino…al bacio”: tutti i prodotti di merchandising di Ai.Bi. dalle borracce, alle shopper, ai tappetini per il mouse alle t-shirt sono personalizzate con il bacio di San Valentino di Alan. Due visi che si baciano e la cui unione forma un cuore …con le linee rotondeggianti e inconfondibili di ZA.

In più ogni oggetto può essere ulteriormente personalizzato con il nome della persona amata. E in più con questo acquisto farete anche un gesto solidale: perché sosterrete il progetto di Ai.Bi. Continuiamo dai Bambini, per i bambini soli e fragili ospiti delle comunità di accoglienza mamma-bambino.

“La magia dei baci che disegno non è mia – spiega Alan Zeni – è la magia delle esperienze vissute da ciascuno di noi. Mi piace pensare ai miei disegni come delle matrioske che ognuno è libero di vivere per scoprire cosa custodisce dentro di sé. Esperienze positive ma anche negative. Perché io, più che un esperto di baci, sono un grande esperto di errori“.

E allora cosa aspettate: andate su https://www.fondazioneaibi.it/regali-solidali/ e scegliete il vostro bacio…solidale!