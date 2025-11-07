Ultimi giorni per ordinare i Cesti di Natale Solidali di Ai.Bi. firmati LONGO

Ancora per poco è possibile richiedere le confezioni natalizie firmate LONGO e Ai.Bi.: prodotti d’eccellenza che accendono la speranza per i bambini in difficoltà
C’è ancora tempo – ma non molto – per richiedere le confezioni natalizie LONGO e riceverle entro i primi dieci giorni di dicembre. Un’occasione unica per trasformare i regali aziendali o personali in un gesto di autentica solidarietà, grazie alla collaborazione tra LONGO Speciality e Ai.Bi. – Amici dei Bambini che prosegue ormai da molti anni.
Cesti Natalizi Solidali LONGO
Anche quest’anno, infatti, i Cesti Natalizi Solidali LONGO rappresentano molto più di un semplice dono: sono un modo concreto per accendere la speranza a Natale e offrire un futuro migliore ai bambini in difficoltà. Panettoni artigianali, vini pregiati e confezioni alimentari d’alta qualità diventano così simboli di condivisione, generosità e impegno sociale.
Dietro ogni cesta c’è un cuore solidale. Scegliendo i prodotti LONGO, aziende e privati contribuiscono direttamente ai progetti di Ai.Bi., che da anni lavora per migliorare la vita dei minori che vivono in contesti familiari fragili o che hanno conosciuto l’abbandono. Ogni dono, quindi, diventa un piccolo passo verso un mondo più giusto, dove ogni bambino possa crescere circondato da affetto e opportunità.
Le proposte
Per le aziende, LONGO propone soluzioni su misura: confezioni pronte o personalizzabili, pensate per valorizzare il brand e allo stesso tempo sostenere una causa importante. Un regalo aziendale che unisce eleganza, gusto e solidarietà, trasformando un gesto tradizionale in un atto di responsabilità sociale.
Il catalogo Natale 2025 è già disponibile online, con una gamma ancora più ampia e raffinata di proposte: dai cesti classici alle selezioni gourmet, tutti realizzati con cura artigianale e prodotti d’eccellenza. Ordinare è semplice, ma il tempo stringe: le richieste vanno inviate il prima possibile per garantire la consegna entro i primi giorni di dicembre.
Quest’anno, scegliendo i Cesti Solidali LONGO, si sceglie di regalare non solo gusto e qualità, ma anche speranza e futuro. Un dono che vale doppio: per chi lo riceve e per i bambini che, grazie a questo gesto, potranno tornare a credere nella magia del Natale.