Un anno di FARIS: incontri che fanno crescere

Il 2025 di FARIS, la scuola di Relazioni Familiari di Amici dei Bambini: oltre 700 partecipanti ai percorsi formativi e 4mila iscritti alla piattaforma

FARIS – Family Relationship International School – è il centro d’eccellenza per la formazione della Fondazione Ai.Bi. Amici dei Bambini che, forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore, offre formazione, consulenza e supporto professionale sui temi della famiglia, dell’adozione, dell’affido familiare e della genitorialità. I suoi servizi, disponibili online, allo sportello o a domicilio, sono rivolti a famiglie, operatori sociali e aziende.

Il 2025 di Faris

Nel corso dell’anno, FARIS ha incontrato famiglie che si affacciano all’adozione con il cuore colmo di domande, coppie in cerca di un nuovo equilibrio, genitori desiderosi di comprendere meglio i propri figli, operatori alla ricerca di strumenti più solidi per sostenere chi attraversa momenti di fragilità.

In tutte queste storie, FARIS è rimasta una presenza discreta e competente, capace di offrire spazi sicuri in cui fermarsi, ascoltarsi e ripartire.

Oltre 700 persone hanno partecipato ai percorsi formativi del Centro. Solo nell’area dell’Adozione Internazionale sono stati coinvolti 335 nuclei familiari. Accanto a loro, famiglie interessate all’affido, genitori impegnati nel migliorare il benessere relazionale e professionisti che hanno trovato negli incontri dedicati a operatori e aziende un’occasione di crescita umana e professionale. Ogni evento è stato un piccolo viaggio fatto di domande, paure che si sciolgono e nuove consapevolezze.

I momenti che fanno la differenza

Accanto alla formazione, ci sono stati i momenti più intimi e silenziosi, quelli che spesso fanno davvero la differenza. Nel 2025, 95 consulenze individuali hanno accompagnato 15 persone in percorsi di counselling, coaching e supporto psicologico o pedagogico. Incontri che partono da una fatica o da un “non so più come fare” e che, passo dopo passo, diventano un cammino più chiaro e possibile.

Anche la community FARIS continua a crescere: 585 nuovi iscritti si sono aggiunti ai 3.300 già presenti sulla piattaforma, segno di un bisogno diffuso di orientamento e accompagnamento.

Se senti che è il momento di prenderti cura di te, della tua famiglia o della tua coppia, FARIS è qui. A volte basta un primo passo, un colloquio, uno spazio in cui sentirsi ascoltati davvero.

Informazioni

Tutte le iniziative di Faris e i contatti per chiedere informazioni si trovano sul sito QUI.