Una Befana speciale: da Esselunga 500 paia di calzini per i bambini delle comunità mamma – bambino di Ai.Bi

Grazie al colosso dei supermercati, i piedini dei più piccini sono al caldo in questo freddo inverno.

È stato un anno difficile per tutti, quello che si è appena concluso con un’emergenza sanitaria tutt’altro che conclusa ed una crisi economica che ha messo in ginocchio tantissime famiglie. Per molti bambini il Natale appena passato è stato diverso, con pochi o nessun regalo e tante difficoltà da affrontare. Soprattutto per quei bambini o adolescenti accolti da soli o insieme alle loro mamme fragili nelle comunità di accoglienza di Ai.Bi. con alle spalle situazioni di profondo disagio aggravato da questa nuova precarietà economica e psicologica.

Ma il 2021 si apre all’insegna della solidarietà in Ai.Bi., grazie a Esselunga che distintasi fin dall’inizio nelle sue azioni a supporto dei più colpiti dal Covid, con la sede di Limito di Pioltello si è schierata anche dalla parte dei più piccini… regalando loro tanto calore.

Come?

Con delle calze speciali…non ripiene di caramelle o carbone ma veri e propri calzini per i piedini dei piccoli ospiti delle 14 strutture di accoglienza di Ai.Bi. ed AIBC a Brescia, Cremona e Milano: dodici comunità e alloggi mamma-bambino, una comunità per adolescenti “Casa Pinocchio” e un alloggio di alta autonomia per neo – maggiorenni “Casa Francesco”. Ben 500 paia (tra cui anche collant per le mamme) che sono state distribuite subito tra i bambini, gli adolescenti e le mamme ospiti delle comunità, beneficiari della campagna “#Continuiamodaibambini. L’accoglienza non si ferma”, nata per sostenere il diritto a un’infanzia serena ai minori più fragili anche nell’attuale contesto pandemico.

Cosa sono le comunità mamma – bambino e per adolescenti fuori famiglia di Ai.Bi. e AIBC?

Sono luoghi di accoglienza e cura per minori e adolescenti in grave difficoltà familiare che non sono più al sicuro a casa e per giovani madri che hanno bisogno di acquisire e rafforzare le proprie competenze genitoriali per essere più consapevoli, forti e autonome, per sé e per i propri figli. L’Associazione Amici dei Bambini, infatti, non si occupa solo di bambini abbandonati o in grave difficoltà familiare in 33 Paesi nel mondo. Insieme alla Cooperativa AIBC, Ai.Bi. s’impegna ogni giorno per contrastare e prevenire, in modo concreto, l’abbandono anche nel nostro Paese. Ad oggi 155 bambini, 138 adolescenti e 110 mamme in situazione di forte privazione e difficoltà familiare, psicologica e materiale hanno trovato protezione nelle comunità di accoglienza di Ai.Bi. e AIBC.

Il Presidente di Ai.Bi: “Grazie ad Esselunga per non aver dimenticato chi non ha voce: i bambini in difficoltà”

“Desidero ringraziare Esselunga – dice il Presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini – perché, anche in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, non si sono dimenticati di chi non ha voce: i bambini in difficoltà famigliare. Questo, per loro, è stato un anno particolarmente duro e difficile, privati della scuola, delle amicizie, del gioco. Grazie allo sforzo di realtà come Esselunga, riusciamo ad andare avanti: perché, anche quando tutto si ferma, l’accoglienza deve andare avanti”.

Una donazione concreta e virtuosa per essere vicini ai più indifesi e, adattando un vecchio proverbio che recita ”mani fredde cuore caldo…” si potrebbe dire nel nostro caso “piedini caldi in cuore caldo”. Il cuore di Esselunga per i bambini di Ai.Bi.