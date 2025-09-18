Adozione Internazionale. Dalla Bulgaria, un Angelo arriva… sulle ali della Cicogna

Nuovo volo per la Cicogna di Ai.Bi., per un nuovo bambino che torna a essere figlio. Benvenuto, Angelo, con il tuo radioso futuro insieme alla tua nuova famiglia
Dopo due voli consecutivi attraverso l’Oceano Atlantico, fino ai cieli della Colombia, questa volta, alla Cicogna di Ai.Bi., non è dispiaciuto avere tanta “terra ferma” a fare da sfondo al suo viaggio. Giusto un pezzetto di Mare Adriatico, poco dopo la partenza, e poi spazio ai verdi paesaggi di Croazia, Bosnia e Serbia. Dritto per dritto, senza deviazioni, per arrivare dall’Italia alla Bulgaria, dove ad attenderla, trepidante, c’era Angelo. Simpatico bambino di 7 anni, appena compiuti, che, oggi, è finalmente arrivato in Italia per abbracciare definitivamente i suoi nuovi genitori: le persone che, con il loro incondizionato “sì”, gli hanno restituito il perduto diritto di essere figlio!
La grande festa di un’Adozione Internazionale
E così, anche oggi, grazie all’Adozione Internazionale, è un bel giorno di festa! Perché non si può non festeggiare quando una famiglia si rinnova con l’arrivo di un figlio. Non si può non festeggiare quando il grande abbraccio condiviso con amici e parenti fa da punto di partenza per un nuovo cammino. Verso un futuro tutto da scrivere, insieme!
Naturalmente, a quell’abbraccio si unisce anche Ai.Bi., con la gioia di aver potuto partecipare al compimento di questo piccolo pezzo di una storia che è molto, molto più grande di tutti noi.
Benvenuto, Angelo, grazie ai tuoi genitori e alla tua famiglia… e grazie, naturalmente, alla sempre giovane (anche dopo 42 anni), Cicogna di Amici dei Bambini.
A proposito, Cicogna, tieni le ali ben calde: all’orizzonte ci sono già nuovi voli. Di nuovo sopra l’Oceano o verso la tua amata Africa: tante bambine e bambini ti stanno aspettando!
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat, che si apre automaticamente una volta nella pagina dell’Adozione Internazionale. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.
Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati