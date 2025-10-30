Affido Familiare. Aprire una casa famiglia per minori: il primo passo parte da un webinar 

Un incontro gratuito per conoscere le basi, le differenze con l’affido familiare e i passi successivi verso un progetto di accoglienza. L’appuntamento è per il 6 novembre online
Giovedì 6 novembre alle 18:30 si terrà un webinar informativo gratuito dedicato a chi desidera comprendere come avviare una casa famiglia per minori. L’incontro è rivolto a persone interessate a esplorare questa possibilità, offrendo una prima panoramica su aspetti fondamentali e requisiti necessari per intraprendere il percorso che può portare ad aprire quella che si presenta come una vera e propria casa, dove una mamma e un papà accolgono temporaneamente, con il supporto di operatori specializzati, fino a sei minori in difficoltà.
Dalla teoria alla pratica
Durante il webinar verranno illustrate le specificità del progetto familiare che comporta l’apertura di una casa famiglia, con un focus particolare sulla differenza tra casa famiglia e affido familiare. L’obiettivo è fornire spunti di riflessione, chiarezza e consapevolezza a chi sta valutando questa importante scelta di impegno sociale e umano.
Al termine dell’incontro verranno presentati anche i prossimi passi per coloro che vorranno proseguire il percorso informativo e formativo verso la realizzazione concreta della propria casa famiglia per minori.
Informazioni
WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori
06 Nov 2025 – 18:30
Per partecipare, clicca QUI.