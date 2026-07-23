AFRICA EMERGENZA ABBANDONO. Congo: le vacanze estive come primo passo per il reinserimento familiare dei minori degli orfanotrofi

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Un periodo di vacanza con i propri cari diventa un’occasione concreta per rafforzare i legami familiari, promuovere il benessere dei minori e preparare il loro graduale rientro in famiglia

Continuano le attività di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS in Repubblica Democratica del Congo nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Dalla strada alla famiglia. Percorsi di cura e autonomia per i minori in RDC, Congo Brazzaville e Burundi”.

L’iniziativa finanziata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e portata avanti da Ai.Bi. in partenariato con NADIA ONLUS ODV, NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA ODV – N.A.A.A. ODV, C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA ETS, Internazionale per lo Sviluppo – VIS, P.F.D.U. – Projet de Formation et de Developpement Undonde, Kimbilio ASBL, CASOBU-Cadre Associatif des Solidaires du Burundi e Association Maison du Coeur- Amis du Congo, ha l’ obiettivo di favorire il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente familiare sicuro, protettivo e stimolante.

Le vacanze speciali di 45 bambini ospiti dell’orfanotrofio SODAS

Finita l’attività scolastica, per 45 bambini ospiti dell’orfanotrofio SODAS, struttura sostenuta da Ai.Bi. Amici dei Bambini, le vacanze estive si preannunciano essere davvero speciali.

Al fine di favorire i legami familiari, il benessere emotivo dei bambini e prevenire l’isolamento sociale, grazie all’instancabile lavoro dell’equipe di progetto che ha permesso di rintracciare le famiglie di origine o allargate dei piccoli, in questo mese di luglio, 34 bambini accolti all’interno dell’orfanotrofio SODAS stanno trascorrendo 3 o 4 settimane di vacanza con i propri cari nella loro terra di origine e gli altri le trascorreranno a breve. Questo passaggio è un preludio importante ai fini del reinserimento in famiglia.

Vicini o lontani basta essere in famiglia!

La gioia di tutti i bambini nel poter trascorrere un periodo di vacanza con i loro familiari è stata immensa!

Non tutti hanno una mamma e un papà ad attenderli, ma una famiglia allargata composta da nonni, zii, cugini che si sono resi disponibili per l’accoglienza. Al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei minori, i bambini sono stati accompagnati da un agente sociale del Centro. I costi del trasporto dei piccoli, dei pasti e di ogni elemento necessario per permettere ai ragazzi di trascorrere un sereno periodo di vacanza, sono stati coperti dal progetto. C’è chi andrà all’isola di Idjwi, chi a Rutshuru, luoghi distanti dalla città di Goma, dove l’orfanotrofio SODAS si trova, c’è chi invece rimarrà più vicino: a Sake, Shasha o Kituva.

Purtroppo non tutti i bambini accolti presso l’orfanotrofio hanno avuto l’opportunità di trascorrere il mese di luglio con i propri familiari. In alcuni casi la ricerca delle famiglie di origine dei ragazzi non ha dato esito positivo, in altri non è stato possibile permettere ai bambini di raggiungere le proprie famiglie perché provenienti da zone dove i combattimenti sono ancora in corso. Per loro l’equipe psico-sociale ha in serbo delle giornate di attività creative e ricreative di gioco, musica, ballo e spensieratezza!

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza

Anche questo progetto fa parte della campagna “AFRICA EMERGENZA ABBANDONO”. Puoi fare una donazione cliccando QUI